Πόλεμος Μέση Ανατολή: «Σήμερα θα είναι η ημέρα με τις πιο μεγάλες επιθέσεις στο Ιράν» είπε ο Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια νέας ενημέρωσης για την εξέλιξη της επιχείρησης «Epic Fury» στη Μέση Ανατολή, προανήγγειλε «ισχυρά πλήγματα στο Ιράν».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για ακόμη μία φορά, θα ενισχύσουν τα πλήγματά τους εναντίον του Ιράν» δήλωσε αρχικά ο Πιτ Χέγκσεθ, για να προσθέσει: ««Και πάλι, σήμερα θα είναι το μεγαλύτερο πακέτο επιθέσεων μέχρι στιγμής, όπως ακριβώς συνέβη και χθες».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ολοκλήρωσε την προετοιμασμένη ομιλία του με μια έντονα θρησκευτική αναφορά, καλώντας τους Αμερικανούς να προσευχηθούν για τα αμερικανικά στρατεύματα «γονατιστοί, με την οικογένειά σας, στα σχολεία και στις εκκλησίες σας, στο όνομα του Ιησού Χριστού».

Pete Hegseth, secretario de Estado de Guerra de Estados Unidos: "Nadie puede conseguir la perfección en tiempos de guerra. Pero estamos ganando de forma decisiva".#Canal24Horas

Πόλεμος Μέση Ανατολή: Τι δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Σε ενημέρωση για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έχουν πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους: «Μέχρι σήμερα έχουμε πλήξει πάνω από 7.000 στόχους σε όλο το Ιράν και τη στρατιωτική του υποδομή. Αυτό δεν είναι σταδιακή κλιμάκωση. Είναι συντριπτική ισχύς που εφαρμόζεται με ακρίβεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους έχει «δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα», εκτιμώντας ότι έχει μειωθεί κατά 90% από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παρόμοια εικόνα έδωσε και για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), λέγοντας ότι τα λεγόμενα «καμικάζι drones» έχουν επίσης μειωθεί κατά 90%. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου αναφερόμενος στις οικογένειες έξι Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη στο Ιράκ την περασμένη εβδομάδα.

Πόλεμος Μέση Ανατολή: «Οι οικογένειες των νεκρών μάς είπαν τελειώστε το»

Όπως είπε, οι οικογένειες του ζήτησαν να συνεχιστεί η επιχείρηση: «Μας είπαν: τελειώστε το. Τιμήστε τη θυσία τους. Μην διστάσετε. Μην σταματήσετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η απάντησή του, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ήταν σαφής: «Φυσικά και θα το τελειώσουμε. Θα τιμήσουμε τη θυσία τους».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ποιες χώρες συνεργάζονται περισσότερο με τις ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ απάντησε ότι το Ισραήλ «από την πρώτη ημέρα αποτελεί έναν εξαιρετικό και ικανό εταίρο, πρόθυμο και αποτελεσματικό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι και τα κράτη του Κόλπου «έχουν ανταποκριθεί εντυπωσιακά», προσθέτοντας: «Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε μαζί τους και στεκόμαστε στο πλευρό τους. Τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και άλλοι».

Ο Πιτ Χέγκσεθ απέφυγε να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο».

Όπως ανέφερε: «Αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από τον πρόεδρο, από το πότε θα πούμε ότι έχουμε πετύχει όσα χρειάζονται για λογαριασμό του αμερικανικού λαού, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας. Άρα όχι, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αλλά είμαστε απολύτως εντός στόχου».