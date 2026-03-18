ΕΕ: «Τέλος» σε 31 λέξεις που συνδέονται με το κρέας για vegan προϊόντα

H κίνηση αυτή στοχεύει στην προστασία των κτηνοτρόφων αλλά προκαλεί αντιδράσεις για τη σύγχυση που δημιουργεί στους καταναλωτές και την εμπορική καινοτομία

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Unsplash
Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν να απαγορεύσουν τη χρήση όρων που παραπέμπουν σε κρέας, όπως «μπέικον» και «φιλέτο», για vegan προϊόντα.

Η συμφωνία για τα vegan προϊόντα επετεύχθη μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, αν και οι επικριτές την χαρακτήρισαν περιττά περίπλοκη.

Συνολικά, απαγορεύονται 31 ονομασίες που παραπέμπουν σε κρέας, όπως μπέικον, μοσχάρι, κοτόπουλο και φιλέτο, ενώ θα παραμείνουν επιτρεπτοί οι όροι «μπιφτέκι» και «λουκάνικο».

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο, που στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης των κτηνοτρόφων στις αγορές τροφίμων

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Céline Imart, που εισηγήθηκε την απαγόρευση, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «αναμφισβήτητη επιτυχία για τους κτηνοτρόφους», ενώ η Ολλανδή MEP Anna Strolenberg τόνισε ότι η απαγόρευση ορισμένων λέξεων δυσχεραίνει την καινοτομία και δημιουργεί περιττά εμπόδια για τις επιχειρήσεις.

Οι 31 λέξεις που απαγορεύτηκαν για τα vegan προϊόντα, είναι:

  1. βοδινό,
  2. μοσχάρι,
  3. χοιρινό,
  4. πουλερικά,
  5. κοτόπουλο,
  6. γαλοπούλα,
  7. πάπια,
  8. χήνα,
  9. αρνί,
  10. πρόβειο,
  11. πρόβατο,
  12. κατσίκι,
  13. xοιρινό φιλέτο,
  14. μπριζόλα,
  15. σπάλα,
  16. κότσι,
  17. παϊδάκι,
  18. φτερούγα,
  19. στήθος,
  20. συκώτι,
  21. μπούτι,
  22. ribeye,
  23. T-bone,
  24. κιλότο,
  25. μπέικον,
  26. κοπανάκι κοτόπουλου (drumstick),
  27. φιλέτο (μοσχάρι),
  28. κόντρα φιλέτο (sirloin),
  29. στηθοπλευρά (brisket),
  30. λάπα (flank),
  31. πλευρά (ribs).

Οι καταναλωτικές οργανώσεις εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι όροι βοηθούν τους καταναλωτές να εντάξουν πιο εύκολα υγιεινές επιλογές στη διατροφή τους, και προειδοποίησαν ότι η νέα ρύθμιση θα προκαλέσει σύγχυση χωρίς ουσιαστικό όφελος.

Από την πλευρά της, η υπουργός Γεωργίας της Κύπρου, Maria Panayiotou, που εκπροσωπεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε ότι η συμφωνία παρέχει στους κτηνοτρόφους νέα εργαλεία για ένα πιο σταθερό και βιώσιμο μέλλον.

Με πληροφορίες από Guardian

 
