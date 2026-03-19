Η πρόωρη εμμηνόπαυση αυξάνει έως και 40% τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, σύμφωνα με έρευνα

Οι γυναίκες που μπαίνουν στην εμμηνόπαυση πριν από τα 40 αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη του αμερικανικού συστήματος υγείας Northwestern Medicine.

Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου είναι έως και 40% υψηλότερος σε σύγκριση με γυναίκες που μπαίνουν στην εμμηνόπαυση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Cardiology, βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 10.000 γυναικών στις ΗΠΑ, οι οποίες παρακολουθήθηκαν για δεκαετίες, από το 1964 έως το 2018.

Τι κατέγραψε η έρευνα για την εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση ορίζεται ως η ολοκλήρωση ενός έτους χωρίς έμμηνο ρύση, με τη μέση ηλικία εμφάνισης να είναι τα 51 έτη.

Ως πρόωρη εμμηνόπαυση θεωρείται η εμφάνιση πριν από τα 40, ενώ ως πρώιμη αυτή που συμβαίνει μεταξύ 40 και 45 ετών.

Ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση βασικών παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπέρταση και ο διαβήτης, η σύνδεση με την καρδιοπάθεια παρέμεινε ισχυρή.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης διαφορές μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων. Η πρόωρη εμμηνόπαυση εμφανίζεται περίπου τρεις φορές συχνότερα σε Αφροαμερικανίδες σε σχέση με λευκές (15,5% έναντι 4,8%).

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η διαφορά αυτή δεν οφείλεται μόνο σε βιολογικούς παράγοντες, αλλά σχετίζεται και με κοινωνικές και υγειονομικές ανισότητες.

Τι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο στην έρευνα για την εμμηνόπαυση

Σύμφωνα με την έρευνα, παραμένει ασαφές αν η ίδια η πρόωρη εμμηνόπαυση οδηγεί άμεσα σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο ή αν οι γυναίκες που τη βιώνουν έχουν ήδη αυξημένη προδιάθεση.

Ωστόσο, οι ορμονικές αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η μείωση των οιστρογόνων συνδέεται με μεταβολές που επηρεάζουν αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η εμμηνόπαυση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως γυναικολογικό ζήτημα, παρότι επηρεάζει συνολικά τον οργανισμό.

Γι’ αυτό προτείνουν οι γιατροί να εντάξουν συστηματικά την ηλικία εμμηνόπαυσης στο ιατρικό ιστορικό, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα γυναίκες με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη για πιο ολιστική προσέγγιση της υγείας των γυναικών, συνδέοντας την ορμονική μετάβαση με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην καρδιά.

Με πληροφορίες από Northwestern Medicine