Λίβανος: Βίντεο από τη στιγμή που πύραυλος πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο

Ο δημοσιογράφος καταγράφηκε να κάνει άλμα για να προστατευθεί

Σε βίντεο απαθανατίστηκε η στιγμή που πύραυλος έπεσε δίπλα σε δημοσιογράφο που καλύπτει τον πόλεμο στον Λίβανο.

Πρόκειται για τον Στιβ Σουίνι και έναν εικονολήπτη, οι οποίοι εργάζονται και οι δύο για το ρωσικό κανάλι RT.

Το βίντεο από την πτώση πυραύλου δίπλα σε δημοσιογράφο

Το βίντεο δείχνει τον πύραυλο να προσγειώνεται λίγα μέτρα πίσω από τον Σουίνι, καθώς εκείνος κάνει άλμα για να καλυφθεί.

WATCH: Israeli missile strike lands very near Russia Today reporter in Lebanon. pic.twitter.com/WYL3Pa3d84 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Η Μαργαρίτα Σιμονιάν, αρχισυντάκτρια του RT, σε ανάρτησή της στο X ανέφερε πως, «ο ανταποκριτής μας Στιβ Σουίνι τραυματίστηκε από ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο. Αεροπλάνο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων άνοιξε πυρ εναντίον του αυτοκινήτου που μετέφερε τον Στιβ και τον εικονολήπτη του, καθώς διέσχιζαν μια γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας».

«Και οι δύο άνδρες είναι αναίσθητοι στο νοσοκομείο, οι γιατροί προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση της ζημιάς από τα θραύσματα. Οι δημοσιογράφοι πολέμου δεν αποτελούν νόμιμους στόχους. Προσευχόμαστε γι' αυτούς».

