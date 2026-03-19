Λίβανος: «Σκόπιμη η επίθεση εναντίον των δημοσιογράφων», λέει η Μόσχα – Η απάντηση των IDF

Η δήλωση της Ζαχάροβα για το πλήγμα σε απόσταση αναπονοής από συνεργείο ρωσικού πρακτορείου που μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις από τον Λίβανο

Βίντεο από τον Λίβανο, που μετέδωσε ρωσικό συνεργείο του RT, καταγράφει τη στιγμή που ισραηλινό πλήγμα σημειώνεται σε απόσταση αναπνοής από τους δημοσιογράφους.

Ο ανταποκριτής και ο καμεραμάν μετέδιδαν ζωντανά τις εξελίξεις, όταν εκδηλώθηκε αεροπορική επιδρομή ακριβώς δίπλα τους, αναγκάζοντάς τους να τρέξουν για να καλυφθούν.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το Ruptly, θυγατρική του RT, φαίνεται ο δημοσιογράφος να αντιλαμβάνεται την επερχόμενη επίθεση και να απομακρύνεται εσπευσμένα από το σημείο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Ruptly μέσω Telegram, τόσο ο δημοσιογράφος όσο και ο εικονολήπτης τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Όπως αναφέρεται, νοσηλεύονται, χωρίς να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Η αντίδραση της Ζαχάροβα και η απάντηση του Ισραήλ

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία καταδίκασε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι το πλήγμα δεν ήταν «τυχαίο».

«Δεδομένης της δολοφονίας 200 δημοσιογράφων στη Γάζα, τα σημερινά γεγονότα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τυχαία», δήλωσε η Ζαχάροβα μέσω Telegram. Σε δήλωση που έκανε την Πέμπτη, πρόσθεσε ότι «ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από ισραηλινές δυνάμεις».

🇮🇱🇱🇧 Insane footage shows an Israeli airstrike impacting right next to RT journalist Steve Sweeney in southern Lebanon.



Russia Today says Steve and his cameraman are both conscious in the hospital. pic.twitter.com/vkRpZy9m8d — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 19, 2026

«Στα ρούχα του συνεργείου αναγραφόταν σαφώς η λέξη "press" και έφεραν μαζί τους μόνο κάμερες και μικρόφωνα. Η επίθεση έπληξε μια περιοχή όπου δεν υπήρχαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις», ανέφερε. «Όλες αυτές οι περιστάσεις υποδηλώνουν ότι η επίθεση εναντίον των δημοσιογράφων ήταν σκόπιμη και στοχευμένη», είπε, κατηγορώντας το Ισραήλ για «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει σύντομα τον πρέσβη του Ισραήλ στη Μόσχα για το περιστατικό, πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Από την πλευρά τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι είχε προηγηθεί προειδοποίηση για επιθέσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, επισημαίνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός δεν στοχοποιεί αμάχους ή δημοσιογράφους. «Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε τις τελευταίες ώρες, φαίνεται ένας δημοσιογράφος στο "Qasmiyeh". Είχε εκδοθεί ρητή προειδοποίηση σχετικά με την περιοχή αυτή», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Με πληροφορίες από Times of Israel