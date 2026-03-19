Κέβιν Σπέισι: Εξωδικαστική συμφωνία με άνδρες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε σε εξωδικαστική συμφωνία, με τους τρεις άνδρες που τον είχαν μηνύσει για σεξουαλική κακοποίηση.

Οι τρεις άνδρες υποστήριξαν ότι ο Κέβιν Σπέισι τους είχε κακοποιήσει το διάστημα μεταξύ 2000 και 2013, ωστόσο ο 66χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Οι δύο από τους τρεις άνδρες που τον είχαν κατηγορήσει μάλιστα, είχαν προχωρήσει και σε πολιτικές αγωγές εναντίον του στο δικαστήριο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο Κέβιν Σπέισι πρόκειται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη σε ιταλική σειρά

Κέβιν Σπέισι: Συμφωνία εκτός δικαστηρίου φέρνει παύση στις αγωγές

Ο ένας, γνωστός μόνο ως LNP, ισχυρίστηκε ότι ο Κέβιν Σπέισι τον κακοποίησε περίπου 12 φορές μεταξύ 2000 και 2005. Ο δεύτερος, αναφερόμενος ως GHI, υποστηρίζει ότι γνώρισε τον ηθοποιό μέσω ενός εργαστηρίου στο θέατρο Old Vic του Λονδίνου και υπέστη «ψυχιατρική ζημία και οικονομική απώλεια» λόγω μιας κακοποίησης το 2008.

Σημειώνεται πως ο Κέβιν Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Old Vic από το 2004 έως το 2013.

Ο τρίτος άνδρας, Ρουάρι Κάνον, έχει αποποιηθεί το δικαίωμά του στην ανωνυμία. Συμμετείχε στην παράσταση «Sweet Bird of Youth», στο Old Vic το 2013 και κατήγγειλε ότι ο Σπέισι τον θώπευσε σε ένα πάρτι μετά την πρεμιέρα.

Το 2024, ο Cannon συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Channel 4, Spacey Unmasked, όπου επανέλαβε τους ισχυρισμούς του, με τον ηθοποιό να χαρακτηρίζει την κατηγορία «γελοία» και δηλώνοντας ότι «δεν συνέβη ποτέ».

Με πληροφορίες από BBC