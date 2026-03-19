Τουρκία: Διαδηλώσεις για τον ένα χρόνο φυλάκισης του Εκρέμ Ιμάμογλου

Χιλιάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης την Τετάρτη σε ένδειξη υποστήριξης προς τον φυλακισμένο δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου, ένα χρόνο μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της διαφθοράς.

Υποστηρικτές που κυμάτιζαν κόκκινα πανό του κόμματος και τουρκικές σημαίες συγκεντρώθηκαν στο δημαρχείο για τη συγκέντρωση του κόμματος του Ιμαμογλού, του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), το οποίο αποτελεί στόχο μιας άνευ προηγουμένου δικαστικής καταστολής από τα τέλη του 2024.

«Δικαιώματα, νόμος, δικαιοσύνη», φώναζε το πλήθος καθώς η σύζυγος του Ιμάμογλου μιλούσε στη συγκέντρωση.

Το πολιτικό σκηνικό πίσω από την σύλληψη

Η καταστολή εναντίον του κόμματος επισκιάζει την τουρκική πολιτική σκηνή εν όψει των εκλογών που πολλοί αναμένουν να διεξαχθούν στα τέλη του επόμενου έτους. Ο Ιμάμογλου, ο προεδρικός υποψήφιος του CHP, βρίσκεται τώρα υπό δίκη σε μια υπόθεση διαφθοράς που θα μπορούσε να εξαφανίσει την φιλοδοξία του να διαδεχθεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως πρόεδρος.

Ο ηγέτης του CHP, Οζγκούρ Εζέλ, δήλωσε στο Reuters ότι πιστεύει πως ο Ερντογάν θέλει το CHP να αποσύρει την υποψηφιότητα του Ιμάμογλου, αλλά ότι αυτό δεν θα συμβεί, λέγοντας ότι 15 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτόν ως υποψήφιο.

«Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τα δικαστήρια για να ξεφορτωθεί τον αντίπαλό του. Υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρωθεί για αυτό», δήλωσε ο Εζέλ σε συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, προβλέποντας ότι το CHP θα νικήσει τον Ερντογάν στις κάλπες.

Ο Ερντογάν και η κυβέρνηση αρνούνται την ύπαρξη πολιτικής παρέμβασης και υποστηρίζουν ότι τα δικαστήρια λειτουργούν ανεξάρτητα. Δεν έχουν σχολιάσει την επέτειο της σύλληψης.

Η υπόθεση Ιμάμογλου

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον 55χρονο Ιμάμογλου ότι ηγείται εγκληματικής οργάνωσης μέσω νοθείας διαγωνισμών και δωροδοκίας, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Η προδικαστική του κράτηση έχει προκαλέσει συνεχείς διαμαρτυρίες από υποστηρικτές της αντιπολίτευσης και κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αποτελεί παράδειγμα της υπονόμευσης της δικαστικής ανεξαρτησίας στην Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ιμάμογλου έχει ισχυρή επίδοση έναντι του Ερντογάν σε οποιαδήποτε προεδρική αναμέτρηση, ενώ οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν επίσης μια σφιχτή αναμέτρηση μεταξύ του κοσμικού CHP και του AKP του Ερντογάν, με ισλαμικές ρίζες, στις κοινοβουλευτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν.

Ο Εζέλ δήλωσε ότι αναμένει να ενταθούν οι πιέσεις προς την αντιπολίτευση εν όψει των εκλογών, τις οποίες πιστεύει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα επιδιώξει στα τέλη του 2027.

Εάν εκλεγεί, το CHP δηλώνει ότι θα αποκαταστήσει τη διακυβέρνηση βάσει του κράτους δικαίου, θα αναζωογονήσει τη στασιμότητα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και θα επιδιώξει ένα πιο σοσιαλδημοκρατικό οικονομικό μοντέλο. Ο Εζέλ χαρακτήρισε τις εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για το 2028, ως μια επιλογή μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού.

«Οι επόμενες γενικές εκλογές είναι ένα δημοψήφισμα για το αν θα κυβερνήσουν οι δημοκράτες ή οι αυταρχικοί», είπε. «Αν κερδίσουμε, θα οικοδομηθεί μια πολύ ισχυρή δημοκρατία».

Με πληροφορίες από Reuters