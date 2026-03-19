The Economist: Ο πόλεμος στο Ιράν αποδυναμώνει και εξοργίζει τον Ντόναλντ Τραμπ

Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να αψηφήσει την πολιτική βαρύτητα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι υποστηρικτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, για να καταλήξει να επανεκλεγεί το 2024 με μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων.

Και όμως, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια κρίση πιο επιμελώς σχεδιασμένη για να ανατρέψει την πορεία της προεδρίας του από τον απερίσκεπτο και αλόγιστο πόλεμο του εναντίον του Ιράν. Ακόμη και ένας σύντομος πόλεμος θα αλλάξει την πορεία της δεύτερης θητείας του. Ένας πόλεμος που θα διαρκέσει μήνες θα μπορούσε να την καταστρέψει.

Ο λόγος είναι ότι ο αγώνας εναντίον του Ιράν μειώνει τις τρεις πολιτικές υπερδυνάμεις του Τραμπ: την ικανότητά του να επιβάλλει τη δική του πραγματικότητα στον κόσμο, την αδίστακτη χρήση της επιρροής του και την κυριαρχία του επί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ακόμη και χωρίς το Ιράν, η ισχύς αυτών των δυνάμεων του Τραμπ ήταν πιθανό να εξασθενήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι πόλεμοι επιταχύνουν την αλλαγή.

Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον Τραμπ

Ας ξεκινήσουμε με την αντιπαράθεση «Τραμπ εναντίον Πραγματικότητας». Στην πολιτική, ο πρόεδρος έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και, όπως ήταν αναμενόμενο, επιμένει ότι έχει ήδη θριαμβεύσει στο Ιράν. Ωστόσο, ο πόλεμος αποκαλύπτει τη δική του αλήθεια. Το καθεστώς του Ιράν δεν μπορεί να νικήσει με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Αλλά παρά την εκτεταμένη καταστροφή των υποδομών και τις δολοφονίες ανώτερων ηγετών —συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της ασφάλειας, Αλί Λαριτζάνι— το καθεστώς του Ιράν επιβιώνει προς το παρόν.

Επιπλέον, το Ιράν διεξάγει τον δικό του παράλληλο πόλεμο κατά της παγκόσμιας ενεργειακής βιομηχανίας. Καθώς χτυπά τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ και τις υποδομές των γειτόνων του, οι αγορές κρατούν το «σκορ».

Αν μη τι άλλο, ο χρόνος είναι με το μέρος του Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα εξαντλήσουν σταδιακά τους χρήσιμους στόχους για αεροπορικές επιθέσεις ή θα εξαντλήσουν τις μπαταρίες αναχαιτιστικών πυραύλων για να αποκρούσουν τα ιρανικά όπλα. Αντίθετα, το Ιράν φαίνεται να διαθέτει ακόμα πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όσο περιορίζει την κυκλοφορία στα Στενά, οι τιμές του πετρελαίου θα ανεβαίνουν και η ζημιά στην παγκόσμια οικονομία θα αυξάνεται.

Η διαπραγματευτική δύναμη του προέδρου των ΗΠΑ και του Ιράν

Η δεύτερη υπερδύναμη του Τραμπ είναι η διαπραγματευτική ισχύς. Τώρα που οι ηγέτες άλλων χωρών έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζονται με σκληρότητα, μαθαίνουν να αντιστέκονται. Όταν ο πρόεδρος κάλεσε τους συμμάχους της Αμερικής να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών, προειδοποιώντας ότι το ΝΑΤΟ θα αντιμετώπιζε ένα «πολύ κακό» μέλλον αν αρνούνταν, τον απέρριψαν. Γρήγορα έκανε πίσω, προσποιούμενος ότι δεν είχε ποτέ ανάγκη από βοήθεια.

Ομοίως, το Ιράν αντιτίθεται στον Τραμπ συσσωρεύοντας διαπραγματευτική ισχύ εναντίον του. Τις τελευταίες ημέρες έχει σηματοδοτήσει ότι θα παραχωρήσει ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ σε πλοία από φιλικές χώρες — ένα σημάδι ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση ως διαπραγματευτικό εργαλείο. Ακόμη και αν ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, το Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να πυροβολεί πλοία. Εάν η θαλάσσια οδός παραμείνει κλειστή μέχρι τα τέλη Απριλίου, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Δεδομένης αυτής της επιρροής, το Ιράν μπορεί να επιμείνει για κάτι περισσότερο από την απλή επιστροφή στο status quo πριν από τον πόλεμο. Μπορεί να ζητήσει την άρση των κυρώσεων ή μια αμερικανική δέσμευση να εγκαταλείψει ορισμένες βάσεις στη Μέση Ανατολή ή να συγκρατήσει το Ισραήλ. Αν η ύφεση απειλεί τις ΗΠΑ και οι χρηματιστηριακές αγορές αρχίσουν να πέφτουν, θα κλιμακώσει ο Τραμπ ή θα υποκύψει;

Θα χάσει την ισχύ στο κόμμα του;

Η απάντηση εξαρτάται εν μέρει από την τελευταία δύναμή του: την επιρροή του στο κόμμα του. Ο Τραμπ εξελέγη με την υπόσχεση να προστατεύσει τους ψηφοφόρους από τον πόλεμο και τον πληθωρισμό. Μέχρι στιγμής, έχουν χάσει τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Οι χερσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με σκοπό την ανάκτηση αυτού του ουρανίου, ή στο Χαργκ, θα έθεταν σε κίνδυνο πολλούς περισσότερους. Οι μέσες τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν φτάσει τα 3,88 και 5,09 δολάρια το γαλόνι, σε σύγκριση με τα 3,11 και 3,72 δολάρια κατά την ορκωμοσία του Τραμπ. Η υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων για τον πόλεμο είναι ισχυρή, αλλά εξασθενεί.

Στο παρασκήνιο, πολλοί εκλεγμένοι Ρεπουμπλικάνοι βράζουν από οργή. Η αδιαφορία του Τραμπ για τις προειδοποιήσεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είναι χαρακτηριστική της περιφρόνησής του για τη στρατηγική και της αλαζονείας του να πιστεύει ότι ξέρει καλύτερα από όσους πραγματικά γνωρίζουν. Οι Ρεπουμπλικανοί είναι πλέον πολύ πιθανό να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι πιθανότητες να χάσουν και τη Γερουσία έχουν αυξηθεί κατά δέκα μονάδες, φτάνοντας περίπου στο 50%. Όσο χειρότερη είναι η ήττα, τόσο πιο αδύναμος θα είναι ο πρόεδρος και τόσο λιγότερη επιρροή θα έχει στο ποιος θα κληρονομήσει το κόμμα.

Αν ο πόλεμος παραταθεί, οδηγώντας σε πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και πτώση των χρηματιστηριακών αγορών, ο Τραμπ θα μπορούσε να αναζητήσει μια διέξοδο και να ψάξει για μια νίκη αλλού — για παράδειγμα, στην Κούβα. Οι αγορές θα έδειχναν αναμφίβολα ανακούφιση αν σταματούσαν οι εχθροπραξίες. Όμως ο Τραμπ δεν έχει τον πλήρη έλεγχο αυτού του πολέμου. Η επίθεση του Ιράν στον κόμβο φυσικού αερίου στο Κατάρ δείχνει ότι έχει ακόμα χαρτιά να παίξει. Και ακόμη και αν οι μάχες τερματίζονταν αύριο, θα χρειαζόταν τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να αποκατασταθεί η παραγωγή πετρελαίου, τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες για να σταθεροποιηθούν οι αγορές πετρελαίου και δύο μήνες για να ομαλοποιηθεί η ναυτιλία. Ο κίνδυνος νέας ιρανικής δράσης θα παρέμενε. Οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές για μήνες. Κάθε μέρα που παραμένουν έτσι αποδυναμώνει τον πρόεδρο.

Η πολιτική του Τραμπ εξαρτάται από τη δύναμη που προέρχεται από τη νίκη. Αν φαίνεται χαμένος, να περιμένετε ότι θα επιδιώξει εκδίκηση. Ένας πιο αδύναμος πρόεδρος θα μπορούσε να γίνει πιο επικίνδυνος.

Με πληροφορίες από The Economist