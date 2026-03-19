Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν -το πρωί της Πέμπτης- ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, την ώρα που κατευθυνόταν προς την πόλη Γιάνμπου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Open.

Όπως έκανε γνωστό ο τηλεοπτικός σταθμός, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι για την αναζήτηση του στόχου.

Σε ανάλογη δήλωση έχει προβεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Τι είναι η συστοιχία Patriot που ενεργοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία

Τα Patriot, στην ουσία, είναι ένα από τα συστήματα που προστατεύουν -και τον- ελληνικό εναέριο χώρο, δημιουργώντας «ομπρέλα» άμυνας στην περιοχή και καλύπτοντας μεγάλα τμήματα της επικράτειας, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Οι Patriot χαρακτηρίζονται ως σύστημα «μακρού πλήγματος» και όχι άμυνας σημείου, γεγονός που καθιστά την επιχειρησιακή τους αξία κρίσιμη για την ελληνική αεράμυνα.

Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα έχει επαναλάβει σε όλα τα επίπεδα ότι, παρά τη σημαντική βοήθεια που έχει ήδη παράσχει στην Ουκρανία, δεν μπορεί να αποδυναμώσει την εθνική άμυνα σε μια περίοδο όπου η απειλή παραμένει ενεργή και οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυξημένες.