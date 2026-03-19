ΗΠΑ: Συνάντηση Σαναέ Τακαΐτσι με Ντόναλντ Τραμπ - Προέβλεψε πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, είπε στον Τραμπ ότι μόνο εκείνος μπορεί να φέρει την ειρήνη.

Η συνάντηση Τακαΐτσι και Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτή από τον Τραμπ, η Τακαΐτσι προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πλήγμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, έχει φέρει στην Ουάσιγκτον προτάσεις για να ηρεμήσουν οι αγορές ενέργειας και σκοπεύει να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που αφορούν την οικονομική ασφάλειας και τις σπάνιες γαίες.

Η Τακαΐτσι είπε επίσης ότι είναι έτοιμη να προσεγγίσει τους εταίρους της Ιαπωνίας ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες να επικοινωνήσει και με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι θα συζητήσουν εμπορικά θέματα, καθώς και την υποστήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει το Τόκιο στον πόλεμο στο Ιράν. Η Ιαπωνία «παίρνει πραγματικά θέση» σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει λάβει «εγγυήσεις», χωρίς άλλες διευκρινήσεις.

«Νομίζω ότι, μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε χθες και προχθές για την Ιαπωνία, η χώρα αυτή παίρνει πραγματικά θέση, ναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας, έπειτα από μια παύση: «Όχι όπως το ΝΑΤΟ».