Ρωσία: Σε ψυχιατρική κλινική μπλόγκερ που επέκρινε τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Ένας μπλόγκερ κατήγγειλε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία και οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το νοσοκομείο.

Ο άνδρας μίλησε εναντίον του Πούτιν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτήν την εβδομάδα, η οποία και έγινε viral.

Από φιλοκυβερνητικός, εναντίον του Πούτιν

Ο Ιλία Ρεμέσλο έκανε καριέρα καταγγέλλοντας τους επικριτές του Πούτιν, μέχρι που έγινε και ο ίδιος ένας εξ αυτών, αφού ανήρτησε ένα μανιφέστο αργά το βράδυ της Τρίτης προς τους 90.000 ακολούθους του στο Telegram, με τίτλο: «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ο Ρεμέσλο έγραψε πως ο Πούτιν διεξάγει έναν «αποτυχημένο πόλεμο» στην Ουκρανία που έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους και έχει τορπιλίσει την οικονομία της Ρωσίας εις βάρος της ευημερίας των πολιτών της.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι ένας νόμιμος πρόεδρος. O Πούτιν πρέπει να παραιτηθεί και να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου και κλέφτης», έγραψε ο Ρεμέσλο στην ανάρτησή του.

Σε ψυχιατρική κλινική ο μπλόγκερ

Σήμερα, η εφημερίδα της Αγίας Πετρούπολης Fontanka έγραψε πως ο Ρεμέσλο νοσηλεύεται στην Ψυχιατρική Κλινική Ν.3 της πόλης. Το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον Ρεμέσλο ή να καθορίσει πώς κατέληξε να νοσηλευτεί.

Μια γυναίκα, που απάντησε στον τηλεφωνικό αριθμό του νοσοκομείου επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ένας άνδρας με το ίδιο όνομα, πατρώνυμο και επίθετο με τον Ρεμέσλο εισήχθη στην κλινική.

Η εργαζόμενη, η οποία δεν έδωσε το όνομά της, είπε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε ο Ρεμέσλο εισήχθη και για ποιον λόγο.

Ο Ρεμέσλο, ένας 42χρονος δικηγόρος και πρώην μέλος ενός ελεγχόμενου από το Κρεμλίνο συμβουλευτικού οργάνου, είχε κατά το παρελθόν ασκήσει πολύ αυστηρή κριτική στον εκλιπόντα Αλεξέι Ναβάλνι, τoν επιφανέστερο επικριτή του Πούτιν, που πέθανε σε μια σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική τον Φεβρουάριο του 2024.

Με πληροφορίες από Reuters