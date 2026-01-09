ΔΙΕΘΝΗ
Κέιτ Μίντλετον: Το βίντεο για τη θεραπεία μέσα από τη φύση, ανήμερα των γενεθλίων της

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έγινε 44 ετών

The LiFO team
Φωτογραφία: X
Η Κέιτ Μίντλετον μοιράστηκε ένα προσωπικό βίντεο για τη θεραπεία μέσα από τη φύση, με αφορμή τα 44α γενέθλιά της.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Με τίτλο «Winter», αποτελεί το τέταρτο - και τελευταίο - μέρος της τριμηνιαίας σειράς της με τίτλο «Mother Nature», την οποία ξεκίνησε το 2025.

«Ακόμη και στην πιο κρύα και σκοτεινή εποχή, ο χειμώνας έχει έναν τρόπο να μας προσφέρει ακινησία, υπομονή και ήρεμο στοχασμό. Εκεί όπου το ρυάκι επιβραδύνει αρκετά ώστε να δούμε τη δική μας αντανάκλαση. Να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας, μαζί με τους ψιθύρους και τον παλμό κάθε ζωντανού όντος», ακούγεται να λέει η Κέιτ στην αρχή της αφήγησης.

«Βρίσκω τον εαυτό μου να αναλογίζεται πόσο βαθιά ευγνώμων είμαι», συνεχίζει η ίδια. «Γιατί τα ποτάμια μέσα μας ρέουν με ευκολία. Οι φόβοι ξεπλένονται, καθαρίζουν και εξαγνίζονται. Συμφιλιωνόμαστε με τα δάκρυά μας και ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να είσαι ζωντανός».

«Να γίνεσαι ένα με τη φύση. Έναν ήσυχο δάσκαλο και μια απαλή φωνή που καθοδηγεί.», προσθέτει η πριγκίπισσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ίδια αναφέρει ότι η σειρά «Mother Nature» υπήρξε «μια βαθιά προσωπική, δημιουργική αποτύπωση του πώς η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ. Αλλά είναι επίσης μια ιστορία για τη δύναμη της φύσης και της δημιουργικότητας στη συλλογική ίαση».

«Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να μάθουμε από τη μητέρα φύση, καθώς επιδιώκουμε να χτίσουμε έναν πιο ευτυχισμένο και υγιή κόσμο», πρόσθεσε, υπογράφοντας το μήνυμα με το γράμμα «C», από το μικρό της όνομα, Catherine.

Η σειρά «Mother Nature» ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, με αφορμή την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία. Το επεισόδιο «Summer» κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, ενώ το «Autumn» δημοσιεύθηκε στις 15 Νοεμβρίου.

Το νέο φιλμ έρχεται έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, τον Ιανουάριο του 2025, ότι βρίσκεται «σε ύφεση» από τον καρκίνο. Η ίδια είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της τον Μάρτιο του 2024, γνωστοποιώντας ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας.

Η Κέιτ υπήρξε εδώ και καιρό υπέρμαχος της σύνδεσης με τη φύση, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής του «λουτρού στο δάσος» (forest bathing), και σύμφωνα με το People επιθυμεί να συνεχίσει να εξερευνά τη δύναμη της φύσης και της δημιουργικότητας στη θεραπεία και την ευεξία μέσα από το έργο της. Η αγάπη της για την ύπαιθρο απέκτησε ακόμη βαθύτερο νόημα κατά τη διάρκεια της θεραπείας της το 2024.

Με πληροφορίες από people.com

