Απεργία ταξί: Πώς καλούμε οδηγό για έκτακτο περιστατικό εν μέσω κινητοποιήσεων

Για έκτακτα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να καλούν οδηγούς ταξί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, παρά την απεργία που είναι σε εξέλιξη.

Τα συγκεκριμένα ταξί έχουν ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι.

Ζητώντας συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, καθώς «ο αγώνας μας είναι υπαρξιακός και αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών», τονίζουν πως «αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την απεργία των ταξί:

«Ο κλάδος των ταξί συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, καθώς το απαράδεκτο νομοσχέδιο έχει πλέον εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή.

Η σημερινή καθολική συμμετοχή στην απεργία και η μαζική παρουσία στη συγκέντρωση στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο κλάδος είναι ενωμένος και αποφασισμένος.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς Ταξί.

Ο κλάδος μας ζητά ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις.

Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού καθώς ο αγώνας μας είναι υπαρξιακός και αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών.

Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι.

