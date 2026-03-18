ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρίτα Γουίλσον: «Όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου» - Μίλησε ελληνικά στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ

Η ηθοποιός μίλησε για την αγάπη που τρέφει για την Ελλάδα

ΡΙΤΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ ΕΛΛΑΔΑ Facebook Twitter
Φωτ. Ρίτα Γουίλσον / EPA
0

Η Ρίτα Γουίλσον δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της στη βραδιά των Όσκαρ, όταν συνάντησε τον Έλληνα δημοσιογράφο Γιώργο Σατσίδη.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής, η Ρίτα Γουίλσον μόλις άκουσε ότι είναι από την Ελλάδα, έκανε- εμφανώς χαρούμενη- δηλώσεις, μιλώντας μάλιστα, ελληνικά.

Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την αγάπη που τρέφει για την Ελλάδα, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ζωή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστη και την Ελληνική Ορθοδοξία.

Ρίτα Γουίλσον: «Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου»

«Είμαι εδώ. Γειά σου! Καλησπέρα σας» ανέφερε αρχικά η Ρίτα Γουίλσον.

«Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ, στα Όσκαρ. Ξέρετε ότι ερχόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, όπου είναι η μόνη δουλειά που είχα ποτέ ως ηθοποιός και μεγάλωσα στο Χόλιγουντ, οπότε για μένα είναι σαν να γυρίζω στο σπίτι, επειδή ήταν σαν διακοπές. Όταν ήμουν παιδί και γυρνούσα στο σπίτι από το σχολείο, βλέπαμε τα Όσκαρ το απόγευμα και είναι υπέροχο. Τι παράδοση» ανέφερε στη συνέχεια.

«Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και την θρησκεία μου αλλά, αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία επειδή η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος, κατέληξε.

 
Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

