Κέιτ Μίντλετον: «Συχνά σκέφτομαι πόσο ευγνώμων είμαι» - Το συγκινητικό βίντεο για τα 44α γενέθλιά της

Η Κέιτ Μίντλετον μοιράστηκε ένα συγκινητικό και ταυτόχρονα βαθιά προσωπικό βίντεο, με αφορμή τα 44α γενέθλιά της.

Το βίντεο, με τίτλο «Χειμώνας», κυκλοφόρησε την Παρασκευή ανήμερα των γενεθλίων της Κέιτ Μίντλετον και αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Mother Nature», που η ίδια ξεκίνησε το 2025.

Στο βίντεο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζεται να περπατά σε μια γέφυρα, να βυθίζει το χέρι της σε ρυάκι και να στέκεται σε ένα παγωμένο λιβάδι, με τον ήχο της φωνής της να συνοδεύει την εικόνα, περιγράφοντας την προσωπική της εμπειρία με την ίαση.

«Ακόμα και στην πιο κρύα και σκοτεινή εποχή, ο χειμώνας φέρνει ηρεμία, υπομονή και στοχασμό. Εκεί όπου το ρυάκι αργεί αρκετά για να δούμε την αντανάκλασή μας. Να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας, μαζί με τους ψίθυρους και τον παλμό κάθε ζωντανού πλάσματος. Συχνά σκέφτομαι πόσο ευγνώμων είμαι», αναφέρει αρχικά.

«Τα ποτάμια μέσα μας ρέουν εύκολα. Οι φόβοι μας ξεπλένονται, καθαρίζονται και καθαρίζουν. Συμφιλιωνόμαστε με τα δάκρυά μας και ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να ζεις. Να είμαστε ένα με τη φύση. Ένας ήσυχος δάσκαλος και μια μαλακή φωνή που μας καθοδηγεί. Στη μνήμη, βοηθώντας μας να θεραπευτούμε», συμπληρώνει.

Στην περιγραφή του βίντεο, η πριγκίπισσα εξηγεί ότι η σειρά «Mother Nature» αποτέλεσε «βαθιά προσωπική, δημιουργική αναστοχαστική διαδικασία για το πώς η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ», προσθέτοντας ότι είναι επίσης «μια ιστορία για τη δύναμη της φύσης και της δημιουργικότητας στην συλλογική ίαση».

Τέλος, κλείνει το μήνυμα με το γράμμα «C», από το όνομά της. Το τελευταίο βίντεο γυρίστηκε στο Μπέρκσαϊρ, όπου ζει με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και τοποθεσίες στο Λονδίνο και το Κότσγουολντς.

Η σειρά ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, με αφορμή την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία, με τα επεισόδια του Καλοκαιριού και του Φθινοπώρου να κυκλοφορούν τον Αύγουστο και στις 15 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Το τελευταίο βίντεο έρχεται ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της πριγκίπισσας ότι είναι σε ύφεση από τον καρκίνο, τον Ιανουάριο του 2025, ενώ είχε γνωστοποιήσει τη διάγνωση τον Μάρτιο του 2024 και ότι υποβαλλόταν σε θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας.

Με πληροφορίες από PEOPLE