Στη Ρωσία οι γυναίκες που δεν θέλουν παιδιά, θα στέλνονται σε ψυχολόγο για να τους αλλάξει γνώμη.

Πρόκειται για μια νέα οδηγία του ρωσικού υπουργείου Υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δημογραφική κρίση της χώρας.

Η μείωση του ποσοστού γεννήσεων στη Ρωσία αποτελεί σημαντική ανησυχία για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από 25 χρόνια. Και από την έναρξη της επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, όπου στάλθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνδρες, το πρόβλημα αυτό έχει επιδεινωθεί.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τη μείωση του πληθυσμού της Ρωσίας ως ζήτημα εθνικής επιβίωσης, προειδοποιώντας το 2024 ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει «εξαφάνιση» εάν δεν αυξήσει το ποσοστό γεννήσεών της.

Το ποσοστό γεννήσεων της χώρας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 200 ετών, περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το όριο των 2,1 που οι δημογράφοι θεωρούν απαραίτητο για τη σταθεροποίηση του πληθυσμού.

Τα τελευταία χρόνια, η Μόσχα έχει αυστηροποιήσει τους νόμους περί αμβλώσεων και έχει ψηφίσει νομοθεσία που καθιστά παράνομη την αποκαλούμενη «προπαγάνδα της άτεκνης». Οι μεγάλες οικογένειες εξυμνούνται στα μέσα ενημέρωσης και επωφελούνται από μια πληθώρα οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων που παρέχει το κράτος.

Ρωσία: Η οδηγία στις γυναίκες που δεν θέλουν παιδιά

Το ρωσικό υπουργείο Υγείας συνιστά τώρα στους γιατρούς να στέλνουν τις γυναίκες που δεν θέλουν παιδιά «για συμβουλευτική με ψυχολόγο με στόχο την καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι στη μητρότητα», σύμφωνα με το έγγραφο που είδε σήμερα το AFP.

Αυτές οι συστάσεις εγκρίθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά δημοσιοποιήθηκαν μόλις αυτή την εβδομάδα από τα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι γιατροί πρέπει να καλούν γυναίκες ηλικίας 18 έως 49 ετών σε ετήσιους ιατρικούς ελέγχους για να «αξιολογήσουν την αναπαραγωγική τους υγεία».

Αυτές οι συστάσεις προβλέπουν επίσης παρόμοιες συμβουλευτικές υπηρεσίες για άνδρες της ίδιας ηλικίας, αλλά αποκλειστικά για την αξιολόγηση της σωματικής τους υγείας, χωρίς τη συμμετοχή ψυχολόγων.

Με πληροφορίες από RTE, NDTV, ΑΠΕ-ΜΠΕ