Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη από τη χώρα

Ένα έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης σαρώνει τη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δημιουργώντας μάλιστα αποπνικτική ατμόσφαιρα σε ορισμένες περιοχές.

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης είναι συγκεκριμένα αυξημένες σε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και το κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας δυσφορία στους πολίτες, ενώ δεν λείπουν και τα φαινόμενα λασποβροχής.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην τελευταία ανάρτησή του στα social media, παραθέτει χάρτες με την πορεία του φαινομένου και εξηγεί πότε θα αρχίσει να υποχωρεί.

Στην ανάρτησή του συγκεκριμένα, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως η αφρικανική σκόνη έφτασε στη χώρα όχι λόγω των βοριάδων που επικρατούν κοντά στο έδαφος, αλλά εξαιτίας των νοτιάδων που πνέουν σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και τη μεταφέρουν από τη Σαχάρα.

Όταν βρέχει, η σκόνη κατεβαίνει στο έδαφος μαζί με τις σταγόνες, δημιουργώντας έτσι λασποβροχή, ενώ επισημαίνει πως το φαινόμενο αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για την αφρικανική σκόνη

«Πότε θα φύγει η σκόνη; Αφού έχει βοριάδες πως μεταφέρθηκε στην περιοχή μας; Παρόλο που κοντά στην επιφάνεια επικρατούν βοριάδες, οι οποίοι κινούνται αντίθετα και δεν ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης.

Σε υψηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας αναπτύσσονται νοτιάδες που μεταφέρουν την αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο και τη χώρα μας. Όταν στη συνέχεια εκδηλωθούν βροχοπτώσεις, τα σταγονίδια της βροχής "συλλαμβάνουν" τα αιωρούμενα σωματίδια και τα οδηγούν προς την επιφάνεια, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της λασποβροχής και την εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Από την Πέμπτη σταδιακά θα υποχωρήσουν οι συγκεντρώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.