ΕΕ: Οι ηγέτες αναζητούν τρόπους να υπάρξει πρόοδος στο δάνειο της Ουκρανίας

Οι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες την Πέμπτη με την ελπίδα να ξεμπλοκάρουν ένα τεράστιο δάνειο για την Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση έχει παγιδευτεί σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας.

Ως ο στενότερος σύμμαχος της Μόσχας στην Ένωση, ο εθνικιστής Ούγγρος ηγέτης αρνείται εδώ και καιρό να βοηθήσει το Κίεβο να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας, καθυστερώντας τη βοήθεια της ΕΕ και τις επανειλημμένες σειρές κυρώσεων.

Αυτή τη φορά, ο Όρμπαν κρατάει «πίσω» ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ ως μοχλό πίεσης σε μια διαμάχη σχετικά με ζημιές σε έναν αγωγό που διέρχεται από την Ουκρανία – ο οποίος έχει διακόψει τη ροή ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Καθώς ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας υιοθετεί αντιευρωπαϊκές και αντιουκρανικές θέσεις εν όψει των σφιχτών εθνικών εκλογών της 12ης Απριλίου, φαίνεται αποφασισμένος να παίξει σκληρά.

«Χωρίς πετρέλαιο, δεν υπάρχουν χρήματα», προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα. «Αν ο Πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να πάρει τα χρήματά του από τις Βρυξέλλες, τότε ο αγωγός Druzhba πρέπει να ξανανοίξει».

Η διαμάχη με την Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαμάχης που διαρκεί εδώ και εβδομάδες, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, κατηγόρησαν αμφότερες την Ουκρανία ότι καθυστερεί τις επισκευές του αγωγού – ενώ ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «εκβιασμό» τη σύνδεση του ζητήματος με τη στήριξη των πολεμικών της προσπαθειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να ξεμπλοκάρει την κατάσταση, αποστέλλοντας μια ομάδα για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της μεταφοράς πετρελαίου, αλλά η Βουδαπέστη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «θεατρική παράσταση» και αρνήθηκε να υποχωρήσει.

Αυτό σηματοδοτεί μια επικείμενη αναμέτρηση στις Βρυξέλλες – και μια δύσκολη ισορροπία για τους ομολόγους του Όρμπαν στην ΕΕ.

Είναι μια συνηθισμένη ρουτίνα στις Βρυξέλλες, όπου ο Όρμπαν έχει καθυστερήσει αμέτρητες αποφάσεις σχετικά με την Ουκρανία, και τελικά έχουν βρεθεί λύσεις.

Ωστόσο, η απογοήτευση είναι εμφανής για το γεγονός ότι ο Όρμπαν εμποδίζει ένα δάνειο που ο ίδιος είχε εγκρίνει προσωπικά σε προηγούμενη σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο.

«Όλοι θέλουν να επιλυθεί αυτό το ζήτημα», συνόψισε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, αναφέροντας ότι οι άλλες πρωτεύουσες έχουν «σχεδόν βαρεθεί» τη συμπεριφορά του Ούγγρου ηγέτη.

Ένας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος μίλησε για μια «ορισμένη δυναμική» στο ζήτημα του αγωγού, βλέποντας μια πιθανότητα να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όταν οι ηγέτες συναντηθούν διά ζώσης την Πέμπτη.

Ωστόσο, το μήνυμα από άλλες πρωτεύουσες ήταν λιγότερο αισιόδοξο.

«Θα σημειώσουμε πρόοδο; Έχω σοβαρές αμφιβολίες», δήλωσε ο διπλωμάτης της ΕΕ, προβλέποντας ότι ο Όρμπαν «δεν πρόκειται να υποχωρήσει» από μια στάση που έχει καλή απήχηση στην εκλογική του βάση στην πατρίδα του.

Προβληματισμός στην ΕΕ

Περιπλέκοντας τα πράγματα, οι ηγέτες διστάζουν να προσφέρουν στον Όρμπαν την ευκαιρία να ενισχύσει την εικόνα του ως ανεξάρτητου παράγοντα στη σκηνή της ΕΕ, τασσόμενοι δημόσια εναντίον του.

Η αποτυχία να ξεπεραστεί το αδιέξοδο αυτή την εβδομάδα θα οδηγήσει πιθανότατα στην αναβολή του ζητήματος μέχρι μετά τις ουγγρικές εκλογές, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους.

Μπορεί η Ουκρανία να αντέξει μέχρι μετά τις εκλογές στην Ουγγαρία; Δεν είναι σαφές, λένε πηγές από το εσωτερικό της ΕΕ.

Αντιμετωπίζοντας έλλειμμα στον προϋπολογισμό τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, εκτιμάται ότι το Κίεβο θα χρειαστεί εισροή κεφαλαίων στις αρχές Μαΐου – πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για την αποδέσμευση του δανείου της ΕΕ μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Καθώς ο Όρμπαν έχει σκληρύνει τη στάση του, έχουν ακουστεί φήμες για εναλλακτικές λύσεις που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να επιβιώσει – αλλά ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ έβαλε στον «πάγο» την ιδέα.

«Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες λύσεις ή Σχέδιο Β. Υπάρχει μόνο ένα σχέδιο, και αυτό είναι το Σχέδιο Α», είπαν. «Ο Όρμπαν πρέπει να τηρήσει την υπόσχεσή του».

Με πληροφορίες από France 24