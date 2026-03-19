Δανία: Είχε μεταφέρει σακούλες αίματος στη Γροιλανδία σε προετοιμασία για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δανία ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο για ενδεχόμενη επίθεση από τις ΗΠΑ – μεταφέροντας αεροπορικώς σάκους με αίμα στη Γροιλανδία και εκρηκτικά για την ανατίναξη διαδρόμων προσγείωσης.

Κατά τη διάρκεια των τεταμένων ημερών, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταλάβει τη Γροιλανδία «με τη σκληρή μέθοδο», η Κοπεγχάγη ανησύχησε τόσο πολύ που άρχισε να προετοιμάζεται για εισβολή των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον δανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

Η Δανία προετοιμαζόταν τον Ιανουάριο για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Όταν, τον Ιανουάριο, Δανέζοι στρατιώτες έφτασαν αεροπορικώς στη Γροιλανδία, φέρεται να μετέφεραν εκρηκτικά για να καταστρέψουν διαδρόμους προσγείωσης στην πρωτεύουσα, Νουούκ, και στο Κάνγκερλουσουακ, μια μικρή πόλη βόρεια της πρωτεύουσας, προκειμένου να αποτρέψουν την προσγείωση αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση εισβολής.

Μεταφέρανε επίσης προμήθειες από δανέζικες τράπεζες αίματος για την περίθαλψη τραυματιών σε περίπτωση μάχης, σύμφωνα με το DR, το οποίο είχε μιλήσει με πηγές από ολόκληρη τη δανική κυβέρνηση, τις αρχές και τις υπηρεσίες πληροφοριών στη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δανία άρχισε να αναζητά πολιτική υποστήριξη από Ευρωπαίους ηγέτες μέσα από μια σειρά μυστικών συνομιλιών που ξεκίνησαν αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές του 2024.

Η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου αποτέλεσε κρίσιμο σημείο καμπής, όπως ανέφεραν πολλές πηγές στο DR.

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονταν τη Γροιλανδία «επιτακτικά» – αναζωπυρώνοντας τους φόβους για αμερικανική εισβολή. Την επόμενη μέρα, η Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος τόσο της στρατιωτικής συμμαχίας όσο και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Σύμφωνα με το DR, φέρεται να υπήρχε ήδη σχέδιο για την αποστολή στρατιωτών από τις δανέζικες και ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία αργότερα μέσα στο έτος, αλλά αυτό επιταχύνθηκε ραγδαία.

Τα σχέδια της Δανίας

Ένας ανώνυμος υψηλόβαθμος Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε στο DR ότι η άνευ προηγουμένου κατάσταση είχε φέρει την Ευρώπη πιο κοντά. «Με την κρίση της Γροιλανδίας, η Ευρώπη συνειδητοποίησε μια για πάντα ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να φροντίζουμε για τη δική μας ασφάλεια», ανέφερε η πηγή.

Αν και η Κοπεγχάγη ήθελε να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ, δεν ήθελε να παραμείνει αδρανής σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Μια δύναμη στρατιωτών από τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία προσγειώθηκε στη Γροιλανδία, ακολουθούμενη από την κύρια δύναμη που περιλάμβανε ελίτ στρατιώτες. Μαζί με αυτούς, αποστάλθηκαν προς τον Βόρειο Ατλαντικό και δανέζικα μαχητικά αεροσκάφη καθώς και ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος ήταν να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εθνικότητες στρατιωτών, ώστε να αναγκαστούν οι ΗΠΑ να προβούν σε σημαντική εχθρική ενέργεια εάν ήθελαν να καταλάβουν τη Γροιλανδία. «Δεν έχουμε βρεθεί σε τέτοια κατάσταση από τον Απρίλιο του 1940», δήλωσε πηγή του δανικού υπουργείου Άμυνας στο DR.

Με πληροφορίες από Guardian