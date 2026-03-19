Βέροια: Στη ΜΕΘ η 24χρονη - Ακόμη κι αν ξεπεράσει τον κίνδυνο, μπορεί να αντιμετωπίσει κινητικό πρόβλημα

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένη η 24χρονη που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, στη Βέροια

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένη η 24χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η νεαρή παραμένει στη ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου», δίνοντας μάχη για τη ζωή της, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα στο μάτι της.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάστασή της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και παραμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη εντοπίστηκε από περίοικους σε πολύ άσχημη κατάσταση, βαριά τραυματισμένη. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, τόσο οι γιατροί όσο και η αδελφή της απευθύνουν δημόσια έκκληση για βοήθεια, καθώς τα τραύματά της είναι ιδιαίτερα σοβαρά και, ακόμη κι αν ξεπεράσει τον κίνδυνο, υπάρχει φόβος για σοβαρά κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης.

Βέροια: Τι εξετάζει η αστυνομία

Το γεγονός ότι η 24χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη και δεν μπορεί να δώσει κατάθεση δυσκολεύει σημαντικά το έργο των Αρχών.

Παράλληλα, ερευνάται το γεγονός ότι δεν διέμενε στην πολυκατοικία όπου εντοπίστηκε, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκε στο σημείο ήδη τραυματισμένη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο ληστείας, καθώς η νεαρή είχε πάνω της προσωπικά αντικείμενα.

Ρεπόρτερ του Mega βρέθηκε και έδειξε το σημείο όπου βρέθηκε η 24χρονη. «Η αστυνομία ήταν εχθές όλη την ημέρα εδώ, κοιτούσε κάμερες στην περιοχή. Θα εξιχνιαστεί το περιστατικό».

