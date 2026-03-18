Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η συμπεριφορά του ενισχύει την εικόνα ενός ανθρώπου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, συνεχίζοντας να λειτουργεί με βάση τα προνόμια του παρελθόντος

Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Άντριου / EPA
Ο Άντριου φαίνεται να περνά σε μια νέα φάση ζωής, καθώς ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στο Marsh Farm, στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ, μετά την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge.

Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Άντριου παρά τη μετακόμιση, δείχνει να διατηρεί αρκετά από τα προνόμια και τις συνήθειες της προηγούμενης ζωής του.

Τις τελευταίες ημέρες, φορτηγά μεταφορικής εταιρείας με ειδίκευση στη μεταφορά έργων τέχνης κατέφθασαν στη νέα του κατοικία, γεγονός που υποδηλώνει πως σημαντικός αριθμός αντικειμένων μεταφέρεται από την προηγούμενη κατοικία του.

Ορισμένα από αυτά συνδέονται με τη βασιλική συλλογή, η οποία περιλαμβάνει έργα που έχουν συγκεντρωθεί από μονάρχες ανά τους αιώνες.

Άντριου: Παράπονα για τη νέα του ζωή

Παρά τη μετακόμιση, ο Άντριου φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με το νέο του σπίτι, το οποίο θεωρεί μικρότερο σε σύγκριση με το Royal Lodge. Σύμφωνα με πηγές, «δεν ήθελε να μετακομίσει στο Marsh Farm», καθώς διαθέτει λιγότερα δωμάτια και περιορισμένες δυνατότητες για το προσωπικό που είχε συνηθίσει.

Η διαδικασία της μετακόμισης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, είχαν συγκεντρώσει μεγάλο όγκο αντικειμένων κατά τη διάρκεια των ετών διαμονής τους εκεί.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι λεπτομέρειες για την προσωπική του συλλογή από λούτρινα αρκουδάκια. Σύμφωνα με πρώην εργαζόμενη, «Μόλις έπιασα δουλειά, με ενημέρωσαν για τα αρκουδάκια και μου εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια πώς τα ήθελε. Έκανα μέχρι και μία ημέρα εκπαίδευση. Όλα έπρεπε να είναι ακριβώς όπως τα ήθελε. Ήταν πολύ παράξενο», ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς τα δεκάδες αρκουδάκια έπρεπε να τοποθετούνται με απόλυτη ακρίβεια στο κρεβάτι του. Την ίδια στιγμή, ο Άντριου φέρεται να εκφράζει δυσαρέσκεια για τη μείωση του προσωπικού του, παρά το γεγονός ότι οι νέες συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διατήρηση του ίδιου αριθμού υπαλλήλων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και μετά την απώλεια των τίτλων του, συνέχιζε να απαιτεί να τον προσφωνούν ως «Your Royal Highness» και να τηρούνται οι τυπικές υποκλίσεις. «Ο μπάτλερ εξακολουθεί να τον αποκαλεί ''Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα'' και το προσωπικό συνεχίζει να υποκλίνεται».

«Πάντα συμπεριφερόταν σαν να τον ενοχλούσε που δεν ήταν ο πρωτότοκος και άρα προορισμένος να γίνει βασιλιάς. Αυτή η απογοήτευση τον έκανε κάπως αυταρχικό κατ’ ιδίαν. Αν συμπαθούσε κάποιον από το προσωπικό, μπορούσε να είναι υποστηρικτικός, αλλά δεν μπορούσε να αντισταθεί στο να γίνεται επιτακτικός, αυταρχικός και οξύθυμος όταν κάτι δεν γινόταν ακριβώς όπως το ήθελε», ανέφερε άλλο άτομο.

Η συμπεριφορά αυτή ενισχύει την εικόνα ενός ανθρώπου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, συνεχίζοντας να λειτουργεί με βάση τα προνόμια του παρελθόντος. Η μετακόμιση στο Marsh Farm σηματοδοτεί μια αλλαγή, ωστόσο μένει να φανεί αν θα συνοδευτεί και από ουσιαστική προσαρμογή στη νέα του ζωή.

Με πληροφορίες από Mirror

