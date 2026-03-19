Το Ιράν έπληξε με βαλλιστικό πύραυλο διυλιστήριο στη Χάιφα

Το Ιράν έπληξε με βαλλιστικό πύραυλο διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ.

Νωρίτερα, το BBC επιβεβαίωσε δύο βίντεο που καταγράφουν φωτιά και πυκνό καπνούς σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου, μετά από αναφορές για ιρανική πυραυλική επίθεση. Στα πλάνα διακρίνεται μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από το συγκρότημα. Όπως σημειώνει το δίκτυο, «ο καπνός φαίνεται να προέρχεται κοντά σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων. Δεν είναι σαφές ποια ακριβώς εγκατάσταση έχει πληγεί».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ επιβεβαίωσε την επίθεση μέσω του υπουργείου Ενέργειας, αναφέροντας ότι ιρανικός πύραυλος έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου (ORL.TA) στη Χάιφα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δεν προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές». Ο υπουργός Ενέργειας, Έλι Κοέν, δήλωσε ότι σημειώθηκε προσωρινή διακοπή ρεύματος, με την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται για τους περισσότερους καταναλωτές.

«Οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στον βορρά είναι τοπικές και όχι σημαντικές», ανέφερε. «Επίσης, από το μπαράζ επιθέσεων προς τον βορρά δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε υποδομές του Ισραήλ».

Το Ιράν θα δείξει «μηδενική αυτοσυγκράτηση» σε νέες επιθέσεις στις υποδομές του

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ενεργήσει με «μηδενική αυτοσυγκράτηση» σε περίπτωση νέων επιθέσεων στις υποδομές της.

Η δήλωση έρχεται μία ημέρα μετά το πλήγμα του Ισραήλ στο κοίτασμα South Pars, τμήμα του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, που βρίσκεται υπεράκτια στον Κόλπο, μεταξύ Ιράν και Κατάρ. Την περασμένη νύχτα, το Ιράν επιτέθηκε στο ενεργειακό συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ. Η επίθεση καταδικάστηκε από τον πρωθυπουργό του Κατάρ ως «μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση από τους Ιρανούς».

Νωρίτερα σήμερα, το διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα του Ισραήλ υπέστη ζημιές από θραύσματα που έπεσαν, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα, έπειτα από καταιγισμό πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν.

Οι επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα αποτελούν «ακριβώς την κλιμάκωση που φοβούνταν τα αραβικά κράτη του Κόλπου», όπως σχολιάζει ανταποκριτής του BBC.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και σύμμαχοί τους καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν σε πολιτικές υποδομές και κάλεσαν την Τεχεράνη να σταματήσει τις απειλές προς πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά, έναν ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί, μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα «βάλει φωτιά» σε πλοία.

Ιράν: Οι διαβεβαιώσεις Τραμπ

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε στα μέσα ενημέρωσης ότι η επιχείρηση στο Ιράν είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα». Οι επιπτώσεις των πρόσφατων επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές γίνονται ήδη αισθητές και πέρα από την περιοχή. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι πλέον υπερδιπλάσια σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε, ότι είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νετανιάχου συμφώνησε να μην το κάνει.

«Του είπα ‘Μην το κάνεις αυτό’ και δεν θα το κάνει» δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος πρόσθεσε λίγο αργότερα, ότι «δεν θα αναπτύξει στρατιώτες» στο Ιράν. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Όχι, δεν αναπτύσσω στρατεύματα πουθενά. Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν αναπτύσσω στρατιώτες».

Με πληροφορίες από BBC