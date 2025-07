«What’s With Baum?»: Ο Γούντι Άλεν εκδίδει το πρώτο του μυθιστόρημα

Το πρώτο μυθιστόρημα του Γούντι Άλεν αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2025 από τον ανεξάρτητο εκδοτικό οίκο Swift Press.

Ο τίτλος του βιβλίου είναι «What’s With Baum?» και σύμφωνα με την περιγραφή του εκδότη, πρόκειται για το πορτρέτο ενός διανοούμενου σε υπαρξιακή κρίση, που παλεύει με την αβεβαιότητα, τη ζήλια και την αποτυχία, τόσο προσωπική όσο και επαγγελματική.

Ο κεντρικός ήρωας είναι ο Μπάουμ, ένας μεσήλικας Εβραίος δημοσιογράφος που έχει στραφεί στη συγγραφή φιλοσοφικών μυθιστορημάτων, τα οποία λαμβάνουν μέτριες κριτικές. Ο εκδοτικός του οίκος στη Νέα Υόρκη τον έχει εγκαταλείψει, ενώ ο ίδιος νιώθει παγιδευμένος σε έναν κύκλο εσωτερικής φθοράς.

Το τρίτο του κατά σειράν διαζύγιο είναι προ των πυλών, και όπως αναφέρει η περιγραφή, «σε μια στιγμή παρόρμησης προσπαθεί να φιλήσει μια νεαρή δημοσιογράφο στη διάρκεια συνέντευξης, κάτι που εκείνη ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει».

Ο Μπαουμ υποπτεύεται ότι ο νεότερος, πιο γοητευτικός και επιτυχημένος αδελφός του έχει αποπλανήσει τη σύζυγό του, ενώ τον κατακλύζει ζήλια για την επιτυχία του θετού της γιου, επίσης συγγραφέα. Νιώθει αμηχανία για τη σχέση της συζύγου του με έναν γείτονα στο Κονέκτικατ και αποξενώνεται σταδιακά από το περιβάλλον του, καταλήγοντας να μιλά μόνος του στον δρόμο, γεγονός που κάνει τους περαστικούς να τον αποφεύγουν.

I'm excited for "What’s with Baum?" Woody Allen’s first novel. A portrait of an intellectual crippled by neurotic concerns about the futility and emptiness of life; an amusing glimpse at the New York publishing establishment; above all." #WoodyAllen pic.twitter.com/CM9qAmJi01