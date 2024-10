Τυφώνας Μίλτον: Από τις σαρωτικές καταιγίδες ξηλώθηκε η στέγη του Tropicana Field στη Φλόριντα

Το γήπεδο της ομάδας μπέιζμπολ των Tampa Bay Rays στη Φλόριντα σχεδόν καταστράφηκε ολοκληρωτικά από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Μίλτον, ο οποίος ξήλωσε τη στέγη του.

Βίντεο και εικόνες στα social media, απαθανατίζουν το μέγεθος της καταστροφής του Tropicana Field, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του κυνηγού καταιγίδων Brandon Clement στο CNN, έχει απομείνει μόνο το 10-15% της οροφής του. Σύμφωνα με πληροφορίες αργά το βράδυ της Τετάρτης, τόσο τα φώτα του γηπέδου όσο και οι μπάρες της οροφής από την εσωτερική πλευρά, ήταν ορατά και απέξω.

Κατά τη διάρκεια του περάσματος του τυφώνα, κομμάτια της στέγης του γηπέδου παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ παράλληλα μεγάλα τμήματα της οροφής κρέμονται.

Holy shit Tropicana field… the whole damn roof is gone. pic.twitter.com/Dnl46ALr20 — DaddyDimmuTV (@DaddyDimmuTv) October 10, 2024

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς το Tropicana Field χρησιμοποιούνταν εξαρχής ως βάση των σωστικών συνεργείων πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του τυφώνα Μίλτον.

WOW



Tropicana field home of the Tampa bay rays is being torn apart currently.



Here’s some pictures and a video showing the aftermath…devastating pic.twitter.com/kJGX4bi42P — everything_NFL (@EverythingNFL8) October 10, 2024

This is absolutely WILD. Hurricane Milton has blown the roof off of Tropicana Field, home of the Tampa Bay Rays



This was meant to be a shelter for THOUSANDS of victims and first responders.



Real Katrina vibes here. #HurricaneMilton pic.twitter.com/kcW5RXzgAs — Cyber Psycho (@MrCyberPsycho) October 10, 2024

The Tampa Bay Rays lost it's roof! pic.twitter.com/LagBxcXDIW — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) October 10, 2024

Τυφώνας Μίλτον: Απόκοσμα βίντεο από τη Φλόριντα - Άνεμοι σαρώνουν τα πάντα

Μπορεί ο τυφώνας Μίλτον τις τελευταίες ώρες να υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον, ωστόσο τα βίντεο αποτυπώνουν το καταστροφικό πέρασμά του από τη Φλόριντα.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σφοδροί άνεμοι να σφυροκοπούν και να σαρώνουν οτιδήποτε βρισκόταν στο πέρασμά τους, δημιουργούν ένα απόκοσμο τοπίο, το οποίο απαθανατίζουν χιλιάδες βίντεο στα social media.

🌊 STORM SURGE IN NAPLES FLORIDA



Hurricane #Milton means serious business pic.twitter.com/L7NGhhdEcL — Brady Harris (@StormCat5_) October 9, 2024

WATCH: Tornado in North Palm Beach sends a car flying through the air👀😱#HurricanMilton #Milton pic.twitter.com/AjqWZM7BnW — MF Free American 🇺🇸 (@mnfrakenstein) October 10, 2024

Tornado damage here in Fort Myers ahead of Hurricane #Milton making landfall. Roofs completely blown off homes. People now seeking alternate shelter. Orangewood Avenue. Downed trees, power lines, fences. Power is out. Thankfully, no reported injuries.@accuweather pic.twitter.com/bqYsZB2iek — Ali Reid (@alireidtv) October 9, 2024