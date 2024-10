Τυφώνας Μίλτον: Η Φλόριντα μετρά τις πληγές της - Τουλάχιστον 9 νεκροί, τρια εκατ. σπίτια χωρίς ρεύμα

Ο τυφώνας Μίλτον εισήλθε στον Ατλαντικό Ωκεανό την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και διέσχισε τη Φλόριντα, αφήνοντας απόκοσμες εικόνες για να μεταδώσουν τα media, με το πρώτο φως της μέρας.

Μέχρι τώρα, ο απολογισμός του Μίλτον δεν αποκλίνει και πολύ από τα καταστροφικά σενάρια που προανήγγειλαν λίγες ώρες πριν, οι αρχές. Μετρά νεκρούς, μεγάλες καταστροφές και απειλεί πολλές περιοχές με πλημμύρες, κάτι το οποίο απασχολούσε εξ' αρχής την πολιτεία και οδήγησε στην προσπάθεια εκκένωσής της.

Οι ανεμοστρόβιλοι του τυφώνα Μίλτον άφησαν στο πέρασμά τους, τουλάχιστον 9 νεκρούς, όπως μετέφερε το NBC λίγο πριν τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) και λίγο πριν τις 12 στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα που περισσότερα από τρία εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, ο κυβερνήτης Ron DeSantis προειδοποίησε ότι αναμένονται περισσότερες πλημμύρες μέσα στις επόμενες ημέρες, αιφνίδιες και πιθανότατα, καταστροφικές.

Οι δρόμοι σε πολλές περιοχές θυμίζουν ωκεανό με τις μετακινήσεις που κρίνονται αναγκαίες, όπως η διάσωση εγκλωβισμένων, να πραγματοποιούνται με βάρκες.

📸 Aerial views show boats washed onto streets and flooded and damaged properties in Florida, after Hurricane Milton pummelled the state. Follow live updates: https://t.co/H3A8L32hPE pic.twitter.com/I5VlTVKcjR

Λόγω της υψηλής παλίρροιας, της στάθμης πολλών ποταμών που ανέβηκε απότομα με αποτέλεσμα την υπερχείλισή τους αλλά και του τεράστιου όγκου από το νερό της βροχής, εξακολουθούν να είναι πιθανές μεγάλες αστικές πλημμύρες, εν αναμονή περισσότερων βροχοπτώσεων στην κεντρική και βόρεια Φλόριντα.

Οι άνεμοι υψηλής ταχύτητας - κατά τόπους με ισχύ τυφώνα - εξακολουθούν επίσης να πλήττουν την ανατολική Φλόριντα. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο απειλητικών για τη ζωή, ορμητικών κυμάτων, από την ανατολική-κεντρική μεριά μέχρι την Τζόρτζια και σε μικρότερο βαθμό, τη Νότια Καρολίνα.

Ο Μίλτον πέρασε από την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα, ξηλώνοντας τη στέγη του θολωτού σταδίου. Πρόκειται για το στάδιο πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field, που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα και είναι η έδρα της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις.

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9