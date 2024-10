Ο τυφώνας Μίλτον «σαρώνει» την Φλόριντα - Νεκροί στο Σεν Λούσι

Ο τυφώνας Μίλτον πλήττει σήμερα τη δυτική ακτή της Φλόριντα με ισχυρές καταιγίδες καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που επιβεβαιώθηκαν δύο θάνατοι στο Σεν Λούσι.

Ο Μίλτον άρχισε να πλήττει τη Φλόριντα περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα) 03:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων 195 χλμ / ώρα, κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Στις 23:00 (τοπική ώρα) 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ / ώρα υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ακραία επικίνδυνος.

Το μάτι του κυκλώνα βρίσκονταν σε απόσταση 120 χλμ νοτιοδυτικά του Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.

Δείτε live εικόνα από τη Φλόριντα:

Ο αριθμός των σπιτιών και των επιχειρήσεων χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με έναν ιστότοπο παρακολούθησης.

Η ιστοσελίδα poweroutage.us ανέφερε τον μεγαλύτερο αριθμό διακοπών στην κομητεία Hardee, καθώς και στις γειτονικές κομητείες Sarasota και Manatee.

Οι «άγριοι» άνεμοι συνεχίζουν να μαστιγώνουν την Τάμπα - μία από τις μεγάλες πόλεις που επλήγησαν από τον τυφώνα Μίλτον. Πλάνα που καταγράφηκαν από δημοσιογράφο του αμερικανικού συνεργαζόμενου δικτύου NBC δείχνουν ισχυρούς ανέμους να παρασύρουν δέντρα.

Wind is absolutely ferocious right now in Tampa. pic.twitter.com/KfFyfDpaO4

Ο Μίλτον έριξε περίπου 40 εκατοστά βροχής σε Ταμπα και Σεν Πιτερσμπεργκ

Hurricane Milton makes landfall near Siesta Key, Florida as a Category 3 storm. pic.twitter.com/gXIRkCy6st

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε ανεμοστρόβιλο που έπληξε την κομητεία Σεντ Λούσι - καθώς πλησίαζε ο τυφώνας Μίλτον, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Περιφέρειας του Σεντ Λούσι επιβεβαίωσε τους θανάτους στο NBC και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Η νοτιοανατολική περιοχή, η οποία βρίσκεται στο Φορτ Πιρς, επλήγη από έναν από τους πολυάριθμους ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν την πολιτεία χθες το πρωί, με αφορμή τον τυφώνα.

The Tampa Bay Rays lost it's roof! pic.twitter.com/LagBxcXDIW

Ο σερίφης Κιθ Πίρσον δήλωσε στο NBC ότι ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την κοινότητα Spanish Lakes Country Club γύρω στις 4.30 μ.μ. τοπική ώρα. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε ότι υπήρξαν 19 επιβεβαιωμένοι ανεμοστρόβιλοι σε ολόκληρη την πολιτεία.

Th NW eyewall of #Hurricane #Milton in Tampa with conditions getting rough. Live coverage continues on @weatherchannel. pic.twitter.com/107bbmarfg