Ο «υπολοχαγός Νταν» επέζησε από τον τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα: «Είμαι μια χαρά»

Ζωντανός μετά το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον είναι ο «υπολοχαγός Ντάν», ο άνδρας που ζει στο σκάφος του στον κόλπο της Τάμπα, στη Φλόριντα.

Ο «υπολοχαγός Νταν» είναι ασφαλής μετά από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον», αφού επέλεξε να περάσει μέσα στο σκάφος του τις κρίσιμες αυτές ώρες. «Είμαι μια χαρά», δήλωσε ο άνδρας -του οποίου το πραγματικό όνομα λέγεται ότι είναι Τζόζεφ Μαλινόφσκι, μετά τον τυφώνα.

An update on #LieutenantDan (tiktok: @jaysea331): he made it all right through the night. His motor died right there before Hurricane #Helene. He made it through both #Helene and #Milton. @babylionhotshot (on tiktok) visited him at 4:39 AM, he was fine.#Dan #HurricaneMilton pic.twitter.com/df2XjMb4kC