Μετά τον τυφώνα Μίλτον, η Φλόριντα αντιμέτωπη με σφοδρές πλημμύρες - 2,6 εκατ. σπίτια χωρίς ρεύμα

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο τυφώνας Μίλτον κινείται πλέον στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, αφήνοντας όμως πίσω του ισχυρούς ανέμους και βροχή, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για εκτεταμένες πλημμύρες να είναι τεράστιος.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο τυφώνας Μίλτον «μετακινείται πλέον από τις ακτές της ανατολικής-κεντρικής Φλόριντα». Σε μια ανάρτηση στο X, εξωτερικό, λέει ότι η καταιγίδα «παράγει ακόμη καταστροφικούς ανέμους και έντονες βροχές».

Τα ξημερώματα Πέμπτης, τοπική ώρα, στη Φλόριντα, ο τυφώνας Μίλτον συνεχίζει να κατακλύζει την πολιτεία, φέρνοντας ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες και καταιγίδες.

Ο Μίλτον έφτασε στην ξηρά κοντά στο Σιέστα Κι στις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης. Αν και έχει αποδυναμωθεί στην κατηγορία 1, εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ζημιές. Διέσχισε το κέντρο της πολιτείας και κατευθύνεται στον Ατλαντικό ωκεανό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, προβλέπεται σημαντική αύξηση των φαινομένων με έντονες βροχές και ανέμους για τις επόμενες ώρες. Περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις είναι αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα, ενω η πόλη της Αγίας Πετρούπολης δεν έχουν πόσιμο νερό.

Έχουν καταγραφεί θάνατοι, στο Σεν Λουσί, στις ακτές του Ατλαντικού, αλλά οι αριθμοί είναι ακόμα ασαφείς, όπως αναφέρει το BBC. «Αυτό που πιθανότατα θα βρούμε το πρωί είναι πτώματα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, τονίζοντας πως η επόμενη ημέρα θα είναι καταστροφική.

