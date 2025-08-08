Αρχαία Ολυμπία: Νύχτα αγωνίας – Νέο μήνυμα 112 για εκκενώσεις λόγω της μεγάλης φωτιάς στο Χελιδόνι

Κορυφώνεται η μάχη με τις φλόγες στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) στο Χελιδόνι επεκτείνεται ανεξέλεγκτα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.

Νέο μήνυμα του 112 προειδοποίησε τους κατοίκους σε Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα της Ηλείας να απομακρυνθούν προς Πύργο και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση και ελαιώνες κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας, καταστρέφοντας ακόμη και δέντρα που είχαν ξαναφυτρώσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Στο μέτωπο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων, 34 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ. Μέχρι τη δύση του ήλιου συνδρομή παρείχαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, όμως οι ισχυροί άνεμοι, που τροφοδοτούν συνεχώς τις φλόγες, δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των δυνάμεων.

Από τις πρώτες ώρες είχε δοθεί εντολή εκκένωσης για Χελιδόνι προς Αρχαία Ολυμπία και για Γραμματικό, Λατζόι, Άγιο Γεώργιο Λατζοίου, Πουρνάρι και Ηράκλεια προς Πύργο.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για «δεύτερη καταστροφή» μέσα σε λίγα χρόνια, τονίζοντας ότι η φωτιά «καταπίνει» όσα πρόλαβαν να αναγεννηθούν από το έδαφος μετά την τραγωδία του 2021.