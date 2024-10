Ο τυφώνας Μίλτον υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 - Εικόνες καταστροφής στην Φλόριντα

Ο τυφώνας Μίλτον που «σαρώνει» την Φλόριντα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Ο Μίλτον βρίσκεται περίπου 105 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά του Κέιπ Κανάβεραλ στη Φλόριντα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα που φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Intense and dangerous storm surge in #Sarasota. Unbelievable. Some drivers struggling to get out. Live on AccuWeather TV & NOW Streaming @accuweather @AccuRayno @RealJonPorter #FLwx pic.twitter.com/ba7wBmFsIv