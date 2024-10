Τυφώνας Μίλτον: Συντρίμμια χτυπούν τον Άντερσον Κούπερ του CNN ενώ μεταδίδει live 

Στη Φλόριντα, στο επίκεντρο του τυφώνα Μίλτον βρέθηκε ο δημοσιογράφος του CNN Άντερσον Κούπερ - και καθώς μετέδιδε live, συντρίμμια τον χτύπησαν στο πρόσωπο.

«Ουάου! Αυτό δεν ήταν καλό», ήταν η αντίδρασή του Άντερσον Κούπερ, όταν ένα αντικείμενο τον χτύπησε στο πρόσωπο, ενώ μετέδιδε live εικόνα από τον τυφώνα Μίλτον, με τον άνεμο να φυσά με μανία και τη βροχή να πέφτει ασταμάτητα στη Φλόριντα.

Ο δημοσιογράφος του CNN βρίσκεται στο Σιέστα Κι της Φόριντα και μόλις λίγα λεπτά αφότου ο τυφώνας Μίλτον έφτασε στην ξηρά με ανέμους 190 km/h της Φλόριντα, ο Κούπερ μετέδιδε live από το Μπράντεντον. Δεν είχε περάσει παρά ελάχιστο διάστημα στη μετάδοση, όταν ο Κούπερ χτυπήθηκε από ένα ιπτάμενο αντικείμενο.

The moment Anderson Cooper gets hit by flying debris in Bradenton, FL.

WTF 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/2mrLbQpgGZ — Nick Danger, Third Eye 🕵️‍♂️ (@Farjar138) October 10, 2024

Επιδεικνύοντας τον επαγγελματισμό του, ο Κούπερ αναγνώρισε γρήγορα το περιστατικό, αναφωνώντας: «Ουάου! Αυτό δεν ήταν καλό. Μάλλον θα μπούμε μέσα σύντομα», πριν συνεχίσει με το ρεπορτάζ του.

🚨🇺🇸 ANDERSON COOPER HIT BY DEBRIS WHILE REPORTING HURRICANE MILTON IN FLORIDA



CNN's Anderson Cooper was struck by flying debris while covering Hurricane Milton’s landfall in Bradenton, Florida.



Despite 120 mph winds, Cooper continued reporting, showing remarkable composure… https://t.co/cNlAGtRipv pic.twitter.com/bqisZiuWr4 — The Ledger Report (@LedgerRPT) October 10, 2024

Ο Κούπερ δεν ήταν o μόνος δημοσιογράφος που αντιμετώπισε την οργή του τυφώνα Μίλτον.

Ο Μπιλ Γουάιρ του CNN επίσης, ο οποίος βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη, αντιμετώπισε επίσης τα στοιχεία της φύσης όταν η καταιγίδα έφτασε στην ξηρά. Περιέγραφε τις συνθήκες ως «κακές», αναφερόμενος στον έντονο συνδυασμό ανέμου και βροχής. Σε μια στιγμή ηρεμίας, έχασε το κόκκινο καπέλο του CNN που φορούσε και παρασύρθηκε εκτός κάδρου από τον άνεμο, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Want to know what it feels like to be inside a hurricane? Turn on @CNN. Here's @BillWeirCNN losing his hat a few minutes ago: pic.twitter.com/EZNnpz3K6e — Brian Stelter (@brianstelter) October 10, 2024

