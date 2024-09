Τσεχία: Τουλάχιστον 35 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων στην Πράγα

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στην Πράγα, όταν συγκρούστηκαν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες.

«Αμαξοστοιχία παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο», είπε στο AFP ο Ντούσαν Γκαβέντα, εκπρόσωπος της εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών Správa železnic. Σημειώνεται πως από τη σύγκρουση στην Πράγα, τουλάχιστον 35 επιβάτες τραυματίστηκαν.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Πράγα σημείωσαν πως «δεν κινδύνευσε η ζωή κανενός». Συγκεκριμένα στις περισσότερες περιπτώσεις οι τραυματισμοί αφορούσαν «μώλωπες και εκδορές», ενώ καταγράφηκαν επίσης ορισμένα κατάγματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε περίπου 200 ανθρώπους από το σημείο του ατυχήματος.

#BREAKING 📢: Two trains collided in Prague today, resulting in multiple injuries. Emergency services are on-site, and the situation is being assessed. pic.twitter.com/SwS3DVpiFg

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας μηχανοδηγός βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ και υποβάλλεται σε αιματολογικές εξετάσεις. Ο εθνικός οργανισμός σιδηροδρόμων επιβεβαίωσε πως ο μηχανοδηγός βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον ευθύνεται για το ατύχημα. Τη δεύτερη αμαξοστοιχία διαχειρίζεται η εταιρεία KŽC, όπως αναφέρει το Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ČTK).

🇨🇿#CzechRepublic #Prague: At least 25 people were injured in a train accident in Prague, rescuers said on Wednesday.Two trains collided in the Prague 8 district on the track near the bridge with Cuprova Street,https://t.co/WQb4whG1M4 pic.twitter.com/L6jQherlgU