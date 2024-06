Σλοβακία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί μετά από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

Δυστύχημα με τέσσερις νεκρούς, σημειώθηκε σήμερα στη Σλοβακία μετά από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο.

Το συμβάν σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση στα νότια της Σλοβακίας και σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί και πέντε τραυματίες. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

«Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλοι πέντε χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια. Φοβάμαι ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αυτό το δυστύχημα θα αυξηθεί», ανέφερε η εκπρόσωπος των σλοβακικών υπηρεσιών διάσωσης, Πέτρα Κλιμεσόβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα (6 μ.μ. ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Νοβέ Ζάμκι, στη νοτιοδυτική Σλοβακία, 110 χλμ ανατολικά της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα. Συγκεκριμένα συνέβη όταν το τρένο εκτελούσε το διεθνές δρομολόγιο από την Πράγα στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων CTK.

Η εκπρόσωπος των σιδηροδρόμων Βλαντίμιρα Μπαχίλοβα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο μηχανοδηγός «φέρει εγκαύματα καθώς η αμαξοστοιχία έπιασε φωτιά». Διευκρίνισε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση που προστατεύεται από φράγματα και είναι εξοπλισμένη με φωτεινούς σηματοδότες. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνονται επιβάτες δίπλα σε ένα μερικώς φλεγόμενο τρένο, την ώρα που πυκνός γκρίζος καπνός υψώνεται στον ουρανό.

🚨Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.



