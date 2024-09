Καταιγίδα BORIS: Συνολικά 19 νεκροί - Εξακολουθούν να αγνοούνται άνθρωποι

Στους 19 ανέρχεται μέχρι τώρα ο αριθμός των νεκρών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, μετά το πέρασμα της καταστροφικής καταιγίδας BORIS.

Στην Αυστρία ακόμη μία σορός ανακαλύφθηκε σήμερα σε πλημμυρισμένο σπίτι, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την καταιγίδα BORIS στη χώρα στους πέντε. «Μία γυναίκα 81 ετών» απεβίωσε, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κάτω Αυστρίας.

Υπενθυμίζεται πως ένας πυροσβέστης είχε χάσει τη ζωή του την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα ανακοινώθηκαν οι θάνατοι τριών ανδρών. Εκτός από τα πέντε θύματα στην Αυστρία, η Ρουμανία έχει καταγράψει μέχρι στιγμής επτά θανάτους, η Πολωνία τέσσερις και η Τσεχική Δημοκρατία τρεις καθώς και οκτώ αγνοούμενους.

At Least 17 Dead in Catastrophic Central European Floods



At least 17 people have been killed in some of the worst floods to hit central Europe in decades as Storm Boris sweeps through the region, dumping well over a month’s worth of rain.



