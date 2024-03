Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Φλεγεται το συναυλιακό κέντρο - Σφαγή με 40 νεκρούς

Βαριά οπλισμένοι και κρατώντας πολυβόλα, πέντε δράστες εισέβαλα στον συναυλιακό χώρο του δημαρχείου Crocus κοντά στη Μόσχα, και σκόρπισαν τον όλεθρο, το βράδυ της Παρασκευής.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, FSB ανακοίνωσε ότι από την επίθεση στον συναυλιακό χώρο στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 100.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές έχει συλληφθεί ένας ύποπτος για την επίθεση, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πέντε ενόπλους οι οποίοι είχαν στολή παραλλαγής και κρατούσαν πυροβόλα όπλα.

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Δύο εκρήξεις και φωτιά

Οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης εκρηκτικά που προκάλεσαν μεγάλη φωτιά, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά έχει τυλίξει το ένα τρίτο του κτιρίου του συναυλιακού χώρου και η οροφή του κτιρίου έχει τυλιχθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στις φλόγες, ανέφερε το Tass. Μεγάλα νέφη καπνού φαίνονται να υψώνονται στον ουρανό.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Μάλιστα βίντεο δείχνουν κομμάτι της οροφής να καταρρέει, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για φόβους κατάρρευσης ολόκληρου ορόφου.

‼️ Partial roof collapse in the "Crocus City Hall" building in #Moscow pic.twitter.com/iXjAQA50ma — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Στιγμές τρόμου

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές χάους, με έναν μεγάλο αριθμό θεατών να προσπαθούν να φύγουν από την αίθουσα, μετά τους πυροβολισμούς.

Άλλα πλάνα βίντεο έδειξαν πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται ακίνητοι σε λίμνες αίματος έξω από την αίθουσα.

Fire currently burning at Crocus City Mall near Moscow after several gunmen opened firepic.twitter.com/prnntQIc0Q — BNO News (@BNONews) March 22, 2024

Η εφημερίδα Kommersant δημοσίευσε βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει καπνό να φουντώνει από αυτό που είπε ότι ήταν το κτίριο του συναυλιακού χώρου.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές καθώς σοροί δακρίνονται ακόμη και στο δρόμο, έξω από το κτήριο, ενώ οι επιχειρήσεις εκκένωσης, λόγω φόβου επέκτασης των επιθέσεων, είναι τόσο διευρυμένες που ακόμη κι εμπορικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη έχουν εκκενωθεί.

Οι πληροφορίες μιλούν, στο μεταξύ, για πάνω από 200 εγκλωβισμένους εντός του κτηρίου, τη στιγμή που έσπευσαν τουλάχιστον 70 ασθενοφόρα στο σημείο.

Οι ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης έχουν εκκενώσει περίπου 100 άτομα από το υπόγειο.

⚡️⚡️ Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow - "Crocus City Hall". Preliminarily, there are wounded and dead.



The shooting started before a concert of the band "Picnik". pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Παράλληλα ανακοινώθηκε η αύξηση στον ύψιστο βαθμό των μέτρων ασφαλείας σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλους δημόσιους χώρους.

