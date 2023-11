Τροχαίο ατύχημα για τη viral γάτα του Λονδίνου

Μια γάτα που έχει γίνει viral στο ίντερνετ, επειδή μεταφέρεται στους δρόμους του Λονδίνου μέσα σε ένα καλάθι ποδηλάτου, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η σύγκρουση σημειώνεται όταν ο κηδεμόνας της γάτας, ο Νέλσον, περνάει το φανάρι, όταν ανάβει πράσινο, αλλά ένα μηχανάκι τον προσπερνά απότομα από τα δεξιά. Η γάτα με το όνομα Sigrid έχει πάνω από 160.000 followers στο Instagram.

Impatient, close passing moped driver knocked us off our bike today. Fortunately the police (?) were right behind us, so they could scold me for not wearing a helmet and then leave. First time off my bike since 2007.



Sigrid is fine; my knee is messed up, can't ride for a bit. pic.twitter.com/LdAESnSXnO