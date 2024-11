Τραμπικός, gay, δισεκατομμυριούχος και μέντορας του Έλον Μασκ: Το παράδοξο του Πίτερ Θίελ

Πολλοί δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη αποκομίσει τεράστια κέρδη στον απόηχο των αμερικανικών εκλογών, αλλά για τον Πίτερ Θιελ, άλλοτε μέντορα του Έλον Μασκ και του Τζ. Ντ. Βανς και έναν από τους πρώτους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στη Silicon Valley, πρόκειται και για προσωπική νίκη.

Καθώς η Wall Street έκανε «ράλι», όταν πια φαινόταν εξαιρετικά πιθανό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επικρατήσει επί της Κάμαλα Χάρις στη «κούρσα» για την προεδρία των ΗΠΑ, το net worth του Πίτερ Θίελ έφτασε πιο ψηλά από ποτέ, στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όμως ο 57χρονος επιχειρηματίας είναι ένας από τους ανθρώπους που, στο παρασκήνιο, συντέλεσαν τόσο στο τελικό αποτέλεσμα της κάλπης, όσο και στην εικόνα που το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Ο πρώτος τραμπικός της Silicon Valley

Το 2016, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ακόμη «outsider» στην πολιτική σκηνή, ο Πίτερ Θίελ ήταν ένας από τους πρώτους μεγάλους «παίκτες» της Silicon Valley που στήριξαν επίσημα τον τότε υποψήφιο για την προεδρία, μιλώντας, μάλιστα και στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Την ίδια χρονιά, ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, τότε γνωστός ως συγγραφέας του best seller «Τραγούδι του χιλμπίλη», πίστευε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «είναι ένας κυνικός μ...» που ίσως θα μπορούσε να εξελιχθεί στον «Χίτλερ της Αμερικής».

Όμως με τη βοήθεια του Θιέλ, που προσέλαβε τον Βανς στην επενδυτική εταιρεία του Mithril Capital και επένδυσε τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του για τη Γερουσία το 2022, ο άλλοτε πολέμιος του Τραμπ θα γινόταν αντιπρόεδρός του.

Όπως αναφέρει το Business Insider, ο Θιελ ήταν ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν τον Βανς να δει τον Ντόναλντ Τραμπ με πιο θετικό μάτι, ενώ παρότρυνε επανειλημμένα τον 45ο και 47ο πρόεδρο να επιλέξει τον Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο.

Έτσι, λίγοι είναι οι παράγοντες εκτός του πολιτικού χώρου που επηρέασαν το αποτέλεσμα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών περισσότερο από τον Θίελ.

Μέντορας του Έλον Μασκ

Ένας άλλος επιχειρηματικός βαρόνος που πλέον στηρίζει ακράδαντα τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου με περιουσία που ξεπερνά κατά πολύ τα μόλις 14 δισεκατομμύρια του Θίελ.

“Never bet against Elon, in anything.”



— Peter Thiel pic.twitter.com/SPgct5bf5V — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) October 29, 2024

Αλλά οι δύο άνδρες αρχικά έγιναν ζάπλουτοι μαζί, ως μέλη της λεγόμενης «PayPal Mafia», δηλαδή μία ομάδα άκρως επιτυχημένων επιχειρηματιών που δούλευαν στην τότε νεοσύστατη Paypal, στις αρχές της χιλιετίας. Ο Θιέλ θεωρούταν ο «Δον» της φαμίλιας.

Την ίδια περίοδο, στην εταιρεία εργάζονταν Ριντ Χόφμαν, ιδρυτής του LinkedIn και οι τρεις ιδρυτές του YouTube, μεταξύ πολλών άλλων επιδραστικών προσωπικοτήτων του τεχνολογικού χώρου.

Όταν η PayPal μπήκε στο χρηματιστήριο, το 2002, ο Θιελ αποκόμισε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιούσε για να αυξήσει περαιτέρω την επιρροή του.

Ο πρώτος επενδυτής του Facebook και της OpenAI

Το 2005, ήταν ένας από τους ιδρυτές του Founders Fund, ένα fund που είχε επενδύσει στη SpaceX και την Airbnb, εταιρείες στις οποίες ακόμη διατηρεί μερίδιο. Ο 57χρονος ήταν, επίσης, ο πρώτος εξωτερικός επενδυτής του Facebook, όταν ακόμη το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ήταν γνωστό ως «The Facebook».

Χρόνια αργότερα, ο Θίελ σύστησε τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Business Insider.

Γενικότερα, παρότι ο ίδιος προτιμά να μένει στο παρασκήνιο, στους κύκλους των δισεκατομμυριούχων της Silicon Valley, ο Πίτερ Θιέλ φαίνεται να είναι «παντού».

Έτσι, λοιπόν δε θα μπορούσε να λείπει και από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Σε συνεργασία με τον Έλον Μασκ και τον Ριντ Χόφμαν, μεταξύ άλλων, ο Θιέλ επένδυσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI το 2015, όταν ήταν ακόμη εκκολαπτόμενη νεοφυής επιχείρηση.

I asked Sam Altman: What have you learned from Peter Thiel?



"He comes up with evocative and short statements that stick in your brain... he has very interesting things to say and very interesting ways to say them, and most people you're lucky to get one or the other. He's a rare… pic.twitter.com/MhsOCCrx2x — David Perell (@david_perell) September 24, 2024

Ο ιδρυτής της κατασκευάστριας εταιρείας του ChatGPT, Σαμ Άλτμαν, είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας του τεχνολογικού κόσμου που έχει επηρεαστεί ή λάβει οικονομική στήριξη από τον 57χρονο δισεκατομμυριούχο.

Τους δύο άνδρες συνδέει ένα κοινό ενδιαφέρον στην αντίθεση τους στον.. θάνατο, έχοντας αμφότεροι αναθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογίες που αποσκοπούν να κάνουν τον θάνατο επιλογή και όχι βεβαιότητα.

Έχοντας αδιαμφισβήτητα αφήσει το αντίκτυπό του στον τεχνολογικό κόσμο, τα τελευταία χρόνια ο Θίελ στρέφει την προσοχή του στην πολιτική. Μπορεί το 2024 να μη συνεισέφερε οικονομικά στην καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η στήριξη του στον ρεπουμπλικανό υποψήφιο το 2016 πιθανότατα έδωσε το παράδειγμα σε άλλους βαρόνους της Silicon Valley, όπως ο Έλον Μασκ.

Peter Thiel: "I would never bet against Elon. In anything. That's hard rule number 1." pic.twitter.com/gp0RbfWqCI — ELON DOCS (@elon_docs) May 15, 2024

Ο πιο ένθερμος gay υποστηρικτής των Ρεπουμπλικανών

Πλέον, ο Θίελ φαίνεται να προτιμά να στηρίζει υποψηφίους σε τοπικό επίπεδο, με τον Τζ. Ντ. Βανς και τον Μπλέικ Μάστερς, από την Αριζόνα, να είναι οι δύο «αγαπημένοι» του, ενώ συνολικά έχει συνεισφέρει οικονομικά σε τουλάχιστον 10 ακόμη ρεπουμπλικανούς.

Όπως φαίνεται από τις συντηρητικές αν όχι ακροδεξιές απόψεις του Βανς και του Μάστερς, οι πολιτικές πεποιθήσεις του Θίελ είναι οικονομικά φιλελεύθερες και κοινωνικά συντηρητικές.

The real reason Donald Trump is now 47th POTUS is because he won the most important electorate: PETER THIEL.



In 2020, Trump lost Thiel's official support. However, his 2024 team had experts who know how to go from ZERO TO ONE.



Behold Thiel's greatest investment. Not $PLTR pic.twitter.com/MFi20hB7Pr — PaulSkallasTown (@SkallasTown) November 6, 2024

Το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος μπορεί να κάνει τη στήριξη του στο ρεπουμπλικανικό κόμμα, που συστηματικά στοχοποίει τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, να φαντάζει αλλοπρόσαλλη.

Αλλά ως ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους «που κινούν τα νήματα» για τους Ρεπουμπλικάνους, όπως τον χαρακτηρίζει το Business Insider, δύσκολα θα αντιμετωπίσει συνέπειες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του.

At the RNC in 2016: Peter Thiel: “I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all I am proud to be an America.” pic.twitter.com/ZCh1ha6bGF — Terri Green (@TerriGreenUSA) July 10, 2024

Με πληροφορίες από Business Insider