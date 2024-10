Σόου Ντόναλντ Τραμπ με Έλον Μασκ επί σκηνής στο Μπάτλερ

Ένα σόου με την προσωπική σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ -δηλαδή με υπερβολές, ψευδείς ισχυρισμούς και θεατρικές χειρονομίες και μορφασμούς- έδωσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στο Μπάτλερ, εκεί όπου τον Ιούλιο τραυματίστηκε στο αυτί μετά από πυροβολισμό εναντίον του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον τόπο όπου απέφυγε τη δολοφονία του τον Ιούλιο, πατώντας τα συναισθηματικά κουμπιά των υποστηρικτών του και προτείνοντας ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι «ίσως προσπάθησαν ακόμη και να με σκοτώσουν» για να τον εμποδίσουν να ξανακερδίσει τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία - και επί μακρόν σόουμαν - έδωσε ένα ασύστολα συναισθηματικό σόου στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια το Σάββατο. Μαζί του ήταν και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος έκανε τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι εάν οι υποστηρικτές του Τραμπ δεν προσέλθουν στις κάλπες να τον ψηφίσουν, τότε «αυτές θα είναι οι τελευταίες εκλογές» για τους Αμερικανούς.

Dark MAGA 🇺🇸Elon Musk says: "I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA".



Musk is having a good time at the Rally we President Donald Trump🇺🇸 #TrumpRally 🇺🇸 pic.twitter.com/SMcpMHNJ26 — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) October 6, 2024

Η κοινή εμφάνισή τους μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος αποσκοπούσε να μυθοποιήσει τον πυροβολισμό της 13ης Ιουλίου για τη βάση Τραμπ ακριβώς ένα μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Η συγκέντρωση διεξήχθη, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, στον ίδιο χώρο όπου ο Τραμπ χτυπήθηκε στο δεξί αυτί και ένας θεατής - ο πυροσβέστης Corey Comperatore - σκοτώθηκε όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ. Ο επίδοξος δολοφόνος, ο 20χρονος Τόμας Κρουκς από το Bethel Park της Πενσυλβάνια, σκοτώθηκε επί τόπου από έναν ελεύθερο σκοπευτή της Μυστικής Υπηρεσίας.

Μια φωτογραφία του Τραμπ να στέκεται με αίματα στο πρόσωπό του καθώς σήκωνε τη γροθιά του και φώναζε «Αγωνιστείτε!» (Fight!) έγινε η ανεξίτηλη εικόνα της εκστρατείας του. Ωστόσο, η απόφαση του Τζο Μπάιντεν μόλις μια εβδομάδα αργότερα να παραμερίσει και να υποστηρίξει την αντιπρόεδρό του, Καμάλα Χάρις, έκλεψε τη δόξα του Τραμπ και άλλαξε την τροχιά της κούρσας.

Το Σάββατο ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος που επέστρεψε στη σκηνή της απόπειρας δολοφονίας του και την εκμεταλλεύθηκε για το πολιτικό του όφελος. Η εκστρατεία του προσπάθησε να ανακτήσει την αύρα του υποψηφίου τους ως ήρωα και μάρτυρα.

Trump might have been going for dramatic and serious with his Butler entrance, but instead he came off as dark and weird pic.twitter.com/KdU0yS2OZ2 — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) October 5, 2024

Τραμπ όπως Ουάσινγκτον, με καμπάνες και Ave Maria

Καθώς έβγαινε στη σκηνή, ένα βίντεο παιζόταν με μια εικόνα του Τζορτζ Ουάσιγκτον να διασχίζει τον ποταμό Ντέλαγουερ ενώ μπλεκόταν με τη φωτογραφία του Τραμπ με υψωμένη τη γροθιά. Μια φωνή ακουγόταν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταματήσει. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικηθεί».

«Όπως έλεγα…» είπε ο Τραμπ καθώς εμφανίστηκε στη σκηνή, δείχνοντας ένα διάγραμμα για τη μετανάστευση που κοίταζε όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί 12 εβδομάδες νωρίτερα. Το πλήθος, που ήταν συντριπτικά αποτελούμενο από λευκούς, βρυχήθηκε με ενθουσιασμό, κρατώντας ψηλά ταμπέλες που έγραφαν «Fight! Fight! Fight!».

Στεκόμενος πίσω από προστατευτικό τζάμι που πλέον χρησιμοποιεί σε όλες τις υπαίθριες συγκεντρώσεις του, ο Τραμπ θυμήθηκε: «Σε αυτό ακριβώς το έδαφος ένας δολοφόνος με ψυχρό αίμα είχε σκοπό να με φιμώσει και να φιμώσει το μεγαλύτερο κίνημα – το Maga – στην ιστορία της χώρας μας… Αλλά με το χέρι της πρόνοιας και της χάρης του Θεού εκείνος ο κακός δεν πέτυχε τον στόχο του. Δεν σταμάτησε την κίνησή μας».

President Trump’s full entrance in his return to Butler PA where his life was almost took.



This was beautiful the energy is crazy. We are all going to show up for president Trump like he has for us on November 5th. pic.twitter.com/W32xqlIaaI — Sam (@Vsaucey8) October 5, 2024

Ο Τραμπ φαινόταν μάλιστα να προσπαθεί να μιμηθεί την ομιλία του Αβραάμ Λίνκολν στο Γκέτσιμπουργκ καθώς περιέγραψε το πεδίο ως «μνημείο της γενναιότητας» και προφήτευσε: «Για πάντα μετά, όλοι όσοι έχουν επισκεφτεί αυτό το ιερό μέρος θα θυμούνται τι συνέβη εδώ και θα γνωρίζουν τον χαρακτήρα και το θάρρος που έχουν δείξει τόσοι πολλοί απίθανοι Αμερικανοί πατριώτες».

Αλλά ο Τραμπ υπαινίχθηκε επίσης σκοτεινά, χωρίς στοιχεία, ότι αντιμετωπίζει «έναν εχθρό από μέσα» πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε ξένο αντίπαλο. «Τα τελευταία οκτώ χρόνια, όσοι θέλουν να μας εμποδίσουν να επιτύχουμε αυτό το μέλλον, με συκοφάντησαν, με κατηγορούσαν, προσπάθησαν να με πετάξουν από το ψηφοδέλτιο και ποιος ξέρει, ίσως και να με σκοτώσουν», είπε. «Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να παλεύω για εσάς και δεν θα το κάνω ποτέ».

Ο Τραμπ μίλησε για τον εθελοντή πυροσβέστη Comperatore, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τον ένοπλο, και δύο άλλους υποστηρικτές του που τραυματίστηκαν τον Ιούλιο. Ένα μνημείο είχε στηθεί στην κερκίδα, με το μπουφάν του πυροσβέστη περιτριγυρισμένο από λουλούδια. Οι γιγαντιαίες οθόνες έγραφαν «Στη μνήμη του Corey Comperatore», συνοδευόμενο από τη φωτογραφία του. Η οικογένεια του Comperatore ήταν παρούσα.

Στις 6.11 μ.μ., την ακριβή ώρα που ξέσπασαν πυροβολισμοί στις 13 Ιουλίου, ο Τραμπ κάλεσε το πλήθος σε ενός λεπτού σιωπή. Στη συνέχεια, ένα κουδούνι χτύπησε τέσσερις φορές, μία για κάθε ένα από τα τέσσερα θύματα, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ. Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής της όπερας Christopher Macchio τραγούδησε το Ave Maria.

WOW. President Trump timed his speech so that at exactly 6:11pm ET, the very minute the shots rang out in Butler, PA 12 weeks ago killing Corey Comperatore, President Trump asks for a moment of silence followed by the singing of Ave Maria.



Chills. pic.twitter.com/loXf50pZfr — Charlie Kirk (@charliekirk11) October 5, 2024

Έλον Μασκ: Αν δεν ψηφίσετε, θα είναι οι τελευταίες εκλογές

Αργότερα ο Τραμπ κάλεσε στη σκηνή τον Μασκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla και ιδιοκτήτη της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης X, ο οποίος έχει παρεκτραπεί πολιτικά δεξιά και έχει εξελιχθεί σε φανατικό υποστηρικτή του. Φορώντας ένα μαύρο καπέλο και μαύρο πουκάμισο και μπουφάν που έγραφε "Occupy Mars" ("να καταλάβουμε τον Άρη"), ο Μασκ ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να πηδά δεξιά κι αριστερά με τα χέρια ψηλά καθώς το πλήθος αποθέωνε το ντουέτο.

«Η αληθινή δοκιμασία του χαρακτήρα κάποιου είναι πώς συμπεριφέρεται κάτω από πυρά. Είχαμε έναν πρόεδρο που δεν μπορούσε να ανέβει μια σκάλα και έναν άλλον που έβγαζε γροθιές μετά τον πυροβολισμό! Fight! Fight! Fight!».

Elon Musk's full speech at Trump's rally in Butler, Pennsylvania today. pic.twitter.com/QfRR2SuBUI — DogeDesigner (@cb_doge) October 5, 2024

Παρά την προσπάθεια του Τραμπ να κάνει πραξικόπημα και να παραμείνει στην εξουσία στις 6 Ιανουαρίου 2021, ο Μασκ υποστήριξε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να κερδίσει για να διατηρήσει το Σύνταγμα. Πρέπει να κερδίσει για να διατηρήσει τη δημοκρατία στην Αμερική. Αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να κερδίσετε. Πάρτε όλους όσους γνωρίζετε, σύρετέ τους εγγραφείτε για να ψηφίσετε. Αν δεν το κάνουν, αυτές θα είναι οι τελευταίες εκλογές. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου».

Με πληροφορίες από The Guardian