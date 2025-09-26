Τραμπ για F-35: «Θα μπορούσαμε να κλείσουμε συμφωνία – Ο Ερντογάν πρέπει να κάνει κάτι για εμάς»

Στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο βρέθηκαν τα F-35, οι ρωσικοί S-400, τα F-16 και το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τα F-35, υπό τον όρο – όπως είπε – «να κάνει πρώτα κάτι ο Ερντογάν για εμάς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους μετά την 2,5ωρη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, τονίζοντας: «Θα μπορούσαμε εύκολα να κλείσουμε συμφωνία. Εξαρτάται από το τι θα κάνει πρώτα ο Ερντογάν για εμάς».

Υπενθύμισε ότι το βασικό εμπόδιο για την προμήθεια F-35 παραμένουν οι κυρώσεις του 2020 λόγω της αγοράς των S-400. Σχετικά με την Ουκρανία, υπογράμμισε ότι «το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετική», λέγοντας ότι στο τραπέζι βρέθηκαν τα ζητήματα των S-400, F-35, F-16 και η ενεργειακή πολιτική. «Πιστεύω ότι πολλοί θα εκπλαγούν από το πόσο συνεργάσιμες ήταν οι πλευρές», σημείωσε, αν και αναγνώρισε ότι οι νόμοι του Κογκρέσου (CAATSA, NDAA) παραμένουν δεσμευτικοί και καθυστερούν τις διαδικασίες.

Σε ερώτηση για τις τουρκικές ενέργειες απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Μπάρακ είπε ότι «έρχεται μια πολύ καλή πρέσβης στην Αθήνα» και ότι υπάρχει «κοινή κατανόηση να βάλουμε τέλος σε όλα αυτά», προσθέτοντας ωστόσο: «ζητάμε από όλους να τα σταματήσουν».

Το ίδιο βράδυ, η Άγκυρα ανακοίνωσε την υπογραφή δύο συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για Μνημόνιο Κατανόησης στη Στρατηγική Συνεργασία για την Πυρηνική Ενέργεια, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.