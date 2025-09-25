Economist: «Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να φιμώσει τους επικριτές του - Θα αποτύχει»

Στο νέο εικονογραφημένο σκίτσο του Economist, πρωταγωνιστής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι περικυκλωμένος από τον ίδιο του τον εαυτό.

Στην εικονογράφηση, οι φιγούρες του πρώην προέδρου κρατούν κάμερες, μικρόφωνα και μικρόφωνα-μπουμ, αποτυπώνοντας μια εικόνα που υποδηλώνει, ότι ο ίδιος ελέγχει πλήρως τα μέσα ενημέρωσης και την ίδια του τη δημόσια εικόνα. Το εξώφυλλο φέρει τον τίτλο «Free Speech in America», θέτοντας το ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου υπό την προεδρία Τραμπ.

Στο σχετικό του δημοσίευμα, το περιοδικό επισημαίνει πως η «μάχη» του με τα ΜΜΕ εντείνεται, αλλά δεν υπήρξε ποτέ νικηφόρα. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τη Δημοκρατία παραμένει, καθώς ακόμη κι αν ο ίδιος αποτύχει, η Αμερική μπορεί να χάσει πολλά.

Γράφει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα του Economist: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μισεί να γίνεται αντικείμενο κωμικών σχολίων, οπότε ο μπράβος του άρπαξε μια ασήμαντη πρόφαση και έβγαλε τον Τζίμι Κίμελ από την τηλεόραση. Ο πρόεδρος έχει βαρεθεί να τον κριτικάρουν -ενώ θα έπρεπε να τον τιμούν- οπότε οι δικηγόροι του μήνυσαν τη New York Times για 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Βλέπει τα πάντα ως μάχη, οπότε η ομάδα του θέλει πλούσιοι σύμμαχοι να αγοράσουν τον έλεγχο του αμερικανικού τμήματος του TikTok από την κινεζική μητρική εταιρεία. Αυτές οι ανησυχητικές συμπλοκές είναι μέρος ενός πολέμου εναντίον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, ο κ. Τραμπ δεν έχει απολαύσει καμία σημαντική επιτυχία. Ο κ. Κίμελ επέστρεψε στην τηλεόραση, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε τη μήνυσή του και ποιος ξέρει πόσο υπάκουοι θα είναι αυτοί οι πολυεκατομμυριούχοι μεγιστάνες».