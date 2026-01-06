New York Times: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η διπλωματία του lifestyle στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, παρουσιάζεται από τους New York Times ως μια περίπτωση που σπάει το καλούπι. Το άρθρο δεν την παρουσιάζει απλώς ως κοσμικό φαινόμενο της πόλης, αλλά ως πρέσβειρα που χρησιμοποιεί συνειδητά τη δημόσια εικόνα και την προσωπική της προβολή ως μέρος της δουλειάς της. Μια εκπρόσωπος της «εποχής Τραμπ», που μιλά σαν να έχει ανοιχτή γραμμή με τον Λευκό Οίκο και δεν θυμίζει σε τίποτα διπλωμάτη καριέρας.

Το άρθρο ξεκινά από τον θόρυβο γύρω από την παρουσία της, ακριβώς επειδή αυτός ο θόρυβος είναι το εργαλείο. Τη βλέπει να κυκλοφορεί σαν δημόσιο πρόσωπο, να γίνεται θέμα σε lifestyle κουβέντες και να προκαλεί αντιδράσεις σε μια χώρα που είχε συνηθίσει πρέσβεις με πιο χαμηλό προφίλ. Στη συνέχεια, όμως, το ρεπορτάζ επιμένει ότι δεν πρόκειται μόνο για εικόνα. Περιγράφει μια πρέσβειρα που μπαίνει επιθετικά σε φακέλους, ζητά αποτελέσματα και θέλει να φαίνεται ότι οι εξελίξεις «γράφουν» επάνω της.

Εκεί κουμπώνουν και τα χειροπιαστά. Η Γκίλφοϊλ εμφανίζεται σε ανακοινώσεις για έρευνες φυσικού αερίου κοντά στην Κέρκυρα, σε συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς την Ουκρανία και σε σχέδια για λιμάνι στην Ελευσίνα, που αντιμετωπίζεται ως αμερικανικό αντίβαρο απέναντι στον Πειραιά και την κινεζική παρουσία. Το άρθρο παραθέτει και τις δύο αναγνώσεις που προκύπτουν από την Αθήνα. Από τη μία, την ενόχληση ότι συμπεριφέρεται σαν να «συμμετέχει στη διακυβέρνηση». Από την άλλη, την άποψη κυβερνητικών στελεχών ότι πιέζει για να κλείσουν πράγματα που για μήνες έμεναν στα χαρτιά.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η επεισοδιακή της αποχώρηση από το Fox

Στο αμερικανικό της βιογραφικό, όμως, οι Times σταματούν αρκετά ώρα σε ένα κομμάτι που στην Ελλάδα συχνά περνά ως «παρασκήνιο», αλλά για την ίδια είναι κεντρικό στοιχείο της εικόνας της. Την αποχώρησή της από το Fox News.

Η Γκίλφοϊλ έφυγε από το δίκτυο το 2018. Η εφημερίδα θυμίζει ότι τότε δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης είχαν πει ότι η έξοδός της δεν ήταν οικειοθελής, αλλά συνδέθηκε με ερωτήματα για ανάρμοστη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο. Δύο χρόνια αργότερα, η Τζέιν Μέιερ στο New Yorker έγραψε ότι η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ έγινε ύστερα από καταγγελίες πρώην βοηθού της για σεξουαλική παρενόχληση. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με εκείνο το ρεπορτάζ, η βοηθός ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ της έδειχνε φωτογραφίες γεννητικών οργάνων ανδρών με τους οποίους είχε προσωπικές σχέσεις και ότι την πίεζε να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις άνδρα εργαζομένου του Fox για σεξουαλικές χάρες.

Οι Times σημειώνουν επίσης ότι, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η βοηθός έλαβε διακανονισμό που ξεπερνούσε τα 4 εκατ. δολάρια. Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου της, ενώ όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη που δίνει στους Times στην πρεσβευτική κατοικία της στην Αθήνα, απάντησε ότι δεν έχει κάτι να πει και ότι δεν το θεωρεί σχετικό με τη δουλειά της.

Ο γάμος με τον Γκάβιν Νιούσομ και η προσέγγιση με το «στρατόπεδο Τραμπ»

Αυτό το παρελθόν τοποθετείται από το άρθρο δίπλα στη δεύτερη μεγάλη γραμμή της δημόσιας εικόνας της, τις σχέσεις της με πρόσωπα πρώτης γραμμής. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, όταν εκείνος ανερχόταν στην πολιτική του Σαν Φρανσίσκο, και ότι στη συνέχεια συνδέθηκε με τον κύκλο Τραμπ.

Οι Times παραθέτουν ότι, από το 2018 και μετά, είχε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι ο Τραμπ την έβαλε επικεφαλής της συγκέντρωσης μεγάλων δωρεών για την καμπάνια επανεκλογής του το 2020. Θυμίζουν επίσης την έντονη ομιλία της στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών εκείνης της χρονιάς, με τον Στιβ Μπάνον να σχολιάζει ότι ο κόσμος «χρειαζόταν λίγες φωνές».

Στο κομμάτι της προσωπικής ιστορίας, το ρεπορτάζ δίνει και τη χρονική σύμπτωση που τροφοδότησε συζητήσεις στις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο του 2024 η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες του Τραμπ Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον στο Παλμ Μπιτς. Λίγες ώρες αργότερα, ανακοινώθηκε η επιλογή της Γκίλφοϊλ για την Αθήνα. Η χρονική ακολουθία, γράφουν, ενίσχυσε την εντύπωση ότι η τοποθέτηση λειτούργησε και ως πολιτική διαχείριση μιας άβολης προσωπικής κατάστασης. Ο Μπάνον, που μιλά στην εφημερίδα, απορρίπτει αυτή την ανάγνωση και επιμένει ότι είχε επιλογές.

Η ίδια, πάντως, στους Times παρουσιάζει τη διαδικασία ως καθαρή πολιτική απόφαση. Λέει ότι ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι η θέση είναι δική της, υποστηρίζοντας ότι το ενδιαφέρον της για την Ελλάδα ξεκίνησε από τα μαθήματα αρχαίας ιστορίας που είχε πάρει στο πανεπιστήμιο.

Στο επόμενο σκέλος, το ρεπορτάζ περνά στις αντιδράσεις που προκαλεί αυτός ο τρόπος παρουσίας και δράσης στην Ελλάδα.

Πως βλέπουν οι Έλληνες πολιτικοί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Από κυβερνητικής πλευράς, οι Times καταγράφουν μια διάθεση πραγματισμού. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης λέει ότι, από την πρώτη στιγμή, «όλοι ήθελαν να τη γνωρίσουν» και ότι η παρουσία της δημιούργησε ενδιαφέρον και προσδοκίες. Για τον ίδιο, το ερώτημα δεν είναι το ύφος αλλά το αποτέλεσμα. Αν οι συμφωνίες προχωρούν και αποδίδουν, το υπόλοιπο περνά σε δεύτερη μοίρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου περιγράφεται να μιλά για μια πρέσβειρα που δεν περιορίζεται στις τυπικές επαφές. Λέει ότι, ενώ συνήθως οι πρώτες συναντήσεις εξαντλούνται σε φιλοφρονήσεις, η Γκίλφοϊλ μπήκε αμέσως στην ουσία, ζητώντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις. Αναφέρει μάλιστα ότι επικοινωνεί μαζί του ακόμη και μεταμεσονύχτια, όταν κάτι πρέπει να κλείσει.

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το άρθρο παραθέτει και τη σκεπτικιστική πλευρά. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος λέει ότι ορισμένες κινήσεις της δίνουν την εντύπωση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αρκούνται στον ρόλο του συμμάχου, αλλά συμπεριφέρονται σαν να συμμετέχουν άμεσα στη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν αμφισβητεί τη σημασία των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, αλλά θέτει ζήτημα ορίων.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων στο American College of Greece. Οι Times τον παραθέτουν να λέει ότι η καθημερινή κάλυψη της Γκίλφοϊλ από lifestyle και gossip εκπομπές αποτυπώνει μια υπερβολική σπουδή γύρω από το πρόσωπό της, που τελικά δεν τιμά τη χώρα. Κατά την άποψή του, επικοινωνιακά η ίδια τα έχει πάει εξαιρετικά, όμως η εικόνα μιας κοινωνίας που σπεύδει μαζικά να φωτογραφηθεί μαζί της «μας κάνει να μοιάζουμε χώρα του Τρίτου Κόσμου».

Το άρθρο επιστρέφει ξανά στην αντίφαση που διατρέχει όλο το κείμενο. Από τη μία, μια πρέσβειρα με έντονη δημόσια παρουσία, που γίνεται θέμα συζήτησης για τις εμφανίσεις και τον κύκλο της. Από την άλλη, μια διπλωμάτης που βρίσκεται στο επίκεντρο συμφωνιών για φυσικό αέριο, LNG και λιμάνια, σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περιορίσουν την κινεζική επιρροή και να ενισχύσουν τον ενεργειακό τους ρόλο στην περιοχή.

Οι Times δεν δίνουν οριστική απάντηση στο αν αυτό το μοντέλο λειτουργεί ή αν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Αφήνουν, όμως, ανοιχτό το ερώτημα αν η περίπτωση Γκίλφοϊλ είναι απλώς μια ιδιαιτερότητα ή αν προαναγγέλλει έναν ευρύτερο τρόπο άσκησης αμερικανικής διπλωματίας, όπου το προσωπικό στυλ και η πολιτική ουσία δεν διαχωρίζονται τόσο καθαρά όσο στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από New York Times