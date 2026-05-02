Τραμπ: Αρνείται το αλεξίσφαιρο γιλέκο για να μη φανεί «βαρύτερος» - «Δεν σκέφτομαι τις απειλές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αστειευόμενος ότι θα φαινόταν «10 κιλά βαρύτερος» φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η προστασία είναι αποτελεσματική και επιμένοντας ότι δεν σκέφτεται μελλοντικές απειλές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε για πιθανές αλλαγές στην ασφάλειά του, μεταξύ άλλων αν θα σκεφτόταν να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο μετά τις πρόσφατες απειλές εναντίον του.

Η δήλωση του Τραμπ για το αλεξίσφαιρο γιλέκο

«Δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω να φαίνομαι 10 κιλά βαρύτερος», αστειεύτηκε. «Μερικοί από αυτούς τους τύπους είναι σωματικά τέλειοι».

BREAKING: President Trump responds to reports of him possibly wearing a bulletproof vest following his third assassination attempt at the WHCA Dinner, joking that he doesn’t want to look "20 pounds heavier."



"I don't know if I can handle looking 20 pounds heavier. These guys,… pic.twitter.com/kC43Fobusr — Fox News (@FoxNews) April 30, 2026

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που πυροβολήθηκε το Σάββατο, αφού ένας οπλισμένος άνδρας παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον.

«Ειλικρινά, το αλεξίσφαιρο έκανε καταπληκτική δουλειά, γιατί δέχτηκε μια σφαίρα από πολύ κοντά», είπε ο Τραμπ. «Δεν ήθελε καν να πάει στο νοσοκομείο. Εννοώ, τον στείλαμε στο νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο… Ήταν πάντως χτύπημα, αλλά δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο.

«Το αλεξίσφαιρο γιλέκο τον προστάτευσε απόλυτα», συνέχισε ο πρόεδρος. «Ωστόσο, η βολή είχε μεγάλη δύναμη. Είναι σαν να σε χτυπάει ο Μάικ Τάισον».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ανησυχεί για τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του

Ο Τραμπ είπε ότι του έχουν ζητήσει να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο, προσθέτοντας ότι είναι κάτι που πρέπει να εξετάσει. Ωστόσο, είπε επίσης ότι δεν του αρέσει η ιδέα να φορέσει ένα, επειδή θα ήταν σαν να υποκύπτει σε ένα «κακό στοιχείο».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε ο πρόεδρος αν ανησυχούσε για μια νέα απόπειρα δολοφονίας.

REPORTER: "How nervous were you about it happening again? Another assassination attempt?"



TRUMP: "I don't think about it."



REPORTER: "You don't think about it at all?"



TRUMP: "And if I did, I wouldn't be doing a very good job here. I'd be thinking about nothing but that. I… pic.twitter.com/rs96frAw46 — Fox News (@FoxNews) April 30, 2026

«Δεν τις σκέφτομαι [τις απειλές]», απάντησε ο Τραμπ. «Και αν το σκεφτόμουν, δεν θα έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ. Δεν θα σκεφτόμουν τίποτα άλλο παρά αυτό. Δεν το σκέφτομαι. Πραγματικά δεν το σκέφτομαι. Αν το σκεφτόμουν, δεν θα ήμουν αποτελεσματικός».

Ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει πολλές απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και περιστατικά σε δημόσιες εκδηλώσεις που προκάλεσαν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια και ενέτειναν τον έλεγχο των πρωτοκόλλων της Μυστικής Υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από Fox News

