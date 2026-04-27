Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατηγορείται ο 31χρονος

Κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας απαγγέλθηκαν σε βάρος του 31χρονου άνδρα, που φέρεται να επιχείρησε να εισβάλει ένοπλος στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Κόουλ Τόμας Άλεν κατηγορείται πλέον για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, χωρίς να δηλώσει την ενοχή του στο συμβάν.

Breaking news: Cole Tomas Allen is being charged with attempting to assassinate the president, as well as transporting a firearm and ammunition with intent to commit a felony and discharging a firearm during a crime of violence. https://t.co/ZHUmdLlUmO — The Washington Post (@washingtonpost) April 27, 2026

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Πώς έγινε η επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου διεξαγόταν το ετήσιο δείπνο, μία από τις πιο προβεβλημένες εκδηλώσεις στην αμερικανική πολιτική και δημοσιογραφική σκηνή.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 31χρονος, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, επιχείρησε να περάσει βίαια τον έλεγχο ασφαλείας και να εισέλθει στον χώρο της εκδήλωσης. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος Τραμπ να απομακρυνθεί άμεσα από τη σκηνή και οι παρευρισκόμενοι να αναζητήσουν καταφύγιο κάτω από τραπέζια.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε όταν σφαίρα χτύπησε το αλεξίσφαιρο γιλέκο του, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του. Την ίδια ώρα, βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει έναν άνδρα να τρέχει πίσω από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κινούνται για να τον ακινητοποιήσουν.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές

Ο Άλεν συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημο κίνητρο, ωστόσο εξετάζουν σειρά στοιχείων που ενδέχεται να ρίχνουν φως στις προθέσεις του.

Σε μήνυμα που φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του λίγα λεπτά πριν την επίθεση, ο 31χρονος αυτοχαρακτηρίζεται «Friendly Federal Assassin», ενώ κάνει αναφορές στην κυβέρνηση Τραμπ και εκφράζει δυσαρέσκεια για πολιτικές αποφάσεις. Οι αρχές αξιολογούν τα συγκεκριμένα γραπτά, μαζί με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταθέσεις συγγενών, ως κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση της ψυχολογικής του κατάστασης και των πιθανών κινήτρων.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, φέρεται να έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εργαζόταν ως καθηγητής προετοιμασίας εξετάσεων και είχε ασχοληθεί με την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών.

Ταυτόχρονα, φαίνεται να είχε σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, χωρίς εμφανές ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από το πώς οδηγήθηκε σε αυτή την ενέργεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 31χρονος ενήργησε μόνος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια προς το Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον, όπου διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο που φιλοξενούσε την εκδήλωση. Η επιλογή του χώρου και του χρόνου της επίθεσης ενισχύει τα σενάρια περί στοχευμένης ενέργειας.

Με πληροφορίες από Associated Press