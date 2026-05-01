Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Βίντεο με τον δράστη που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την ημέρα των πυροβολισμών στην Ουάσινγκτον, στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου παρευρίσκονταν σε εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς, δημοσιεύθηκε στα social media.

Συγκεκριμένα, η Jeanine Pirro, ομοσπονδιακή εισαγγελέας για την Περιφέρεια της Κολούμπια, ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα X και, όπως ανέφερε, το υλικό δείχνει τον Cole Tomas Allen να πυροβολεί πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στο Washington Hilton το Σάββατο. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πυροβολισμός ήταν αποτέλεσμα φίλιων πυρών», έγραψε η Pirro στο X.

Το βίντεο δείχνει επίσης τον Allen «να επιτηρεί την περιοχή στο ξενοδοχείο Hilton την ημέρα πριν από την επίθεση», όπως υπογράμμισε η ίδια.

Για τους εισαγγελείς, το περιστατικό θεωρείται απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σε αίθουσα έναν όροφο κάτω από το σημείο των πυροβολισμών.

Ο Allen αντιμετωπίζει τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταφορά πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, καθώς και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Pirro εμφανίζεται πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας να ανταποδίδει τα πυρά με το πιστόλι του. Σύμφωνα με τις αρχές, καμία από τις πέντε σφαίρες που έριξε δεν έπληξε τον Allen.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Ποιος είναι ο Άλεν και ποιες οι κινήσεις του πριν το ένοπλο επεισόδιο

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο πράκτορας που τραυματίστηκε φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο λίγο μετά το περιστατικό.

Ο Allen, 31 ετών, εκπαιδευτικός από την Καλιφόρνια, συνελήφθη μετά το συμβάν, ενώ δικαστής αποφάσισε την Πέμπτη να παραμείνει υπό κράτηση έως ότου εξελιχθεί η υπόθεση. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Άλεν δεν τραυματίστηκε από πυροβολισμό, αλλά έπεσε στο έδαφος πριν από τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν φαίνεται πως ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στην Ουάσινγκτον και ότι έγραψε σε ένα «μανιφέστο» πως σκόπευε να στοχεύσει μέλη της κυβέρνησης Τραμπ στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών, από τα υψηλότερα έως τα χαμηλότερα.

Ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο Mossberg 12-gauge pump-action και ένα πιστόλι Rock Island Armory 1911 .38, καθώς και με μαχαίρια.

Αφού ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον με τρένο, ο Άλεν έκανε check-in στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το δείπνο και τράβηξε φωτογραφία του, φορώντας μαύρο πουκάμισο και παντελόνι και κόκκινη γραβάτα, με θήκη όπλου στον ώμο και τσάντα γεμάτη πυρομαχικά, γύρω στις 8:03 μ.μ. το Σάββατο, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς σε δικαστικά έγγραφα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 8:40 μ.μ. σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο επίπεδο της βεράντας του ξενοδοχείου, που βρίσκεται έναν όροφο πάνω από τον χώρο όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από NBC News

