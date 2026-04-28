Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Από τα video games στην πολιτική οργή - Τι αποκαλύπτουν οι αναρτήσεις του δράστη

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του δράστη που κατηγορείται για την επίθεση κατά τη διάρκεια του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, δείχνουν μια σταδιακή μετατόπιση από αναρτήσεις σχετικές με βιντεοπαιχνίδια σε ολοένα και πιο οργισμένα πολιτικά μηνύματα.

Σύμφωνα με έρευνα του CNN σε δύο λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να ανήκουν στον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος εμφανίστηκε εχθές στο δικαστήριο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος δημοσίευε αναρτήσεις στις οποίες συνέκρινε τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ και προέτρεπε όσους ασκούσαν κριτική στην προεδρία του να αγοράσουν όπλα.

Οι αναρτήσεις αυτές φαίνεται επίσης να συνδέονται με το περιεχόμενο μηνύματος που φέρεται να έστειλε ο Άλεν σε συγγενικά του πρόσωπα πριν από την επίθεση, στο οποίο περιέγραφε σχέδιο στοχοποίησης αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, εκφράζοντας παράλληλα οργή για τις ενέργειές τους.

Ερευνητές εκτιμούν ότι τόσο οι αναρτήσεις όσο και στοιχεία που ανακτήθηκαν από πολλές ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν τις τελευταίες ημέρες αποτυπώνουν το μίσος του Άλεν απέναντι στον Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε στο CNN ότι ο Άλεν χρησιμοποιούσε στο X το όνομα χρήστη «CForce3000». Ο λογαριασμός έχει πλέον απενεργοποιηθεί, ωστόσο το CNN εξέτασε περισσότερες από 4.000 αναρτήσεις που έχουν διασωθεί στο Internet Archive μέσω του Wayback Machine.

Παράλληλα, το CNN εξέτασε πάνω από 700 αρχειοθετημένες αναρτήσεις από λογαριασμό στο Bluesky με το όνομα @coldforce.bsky.social, ο οποίος επίσης φαίνεται να ανήκε στον Άλεν, καθώς περιείχε βιογραφικά στοιχεία που ταυτίζονταν με τη ζωή του, αλλά και παρόμοιο όνομα χρήστη και αντίστοιχο περιεχόμενο με τον λογαριασμό του στο X. Στο μήνυμα που φέρεται να έστειλε στους συγγενείς του πριν από την επίθεση, υπέγραφε με το προσωνύμιο «coldForce».

Από τα βιντεοπαιχνίδια στην πολιτική οργή

Το 2022, οι αναρτήσεις του στο X αφορούσαν κυρίως βιντεοπαιχνίδια, προτρέποντας άλλους χρήστες να επισκεφθούν το κανάλι του στο YouTube, όπου δημοσίευε δεκάδες σύντομα βίντεο για το δημοφιλές παιχνίδι της Nintendo, Super Smash Bros., προτού ο λογαριασμός του κατέβει.

Ωστόσο, μέχρι το 2024, οι αρχειοθετημένες αναρτήσεις δείχνουν ότι αναδημοσίευε πολιτικό περιεχόμενο από άλλους χρήστες. Επανειλημμένα έκανε retweet δημοσιεύσεις που συνέκριναν τον Τραμπ με τον Χίτλερ, αλλά και αναρτήσεις που υποστήριζαν την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων εκείνης της χρονιάς.

Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, ο Άλεν αναδημοσίευσε αναρτήσεις που, χωρίς αποδείξεις, υποστήριζαν ότι η επίθεση ίσως ήταν σκηνοθετημένη. Σε μία από αυτές, χρήστης ισχυριζόταν πως «ο Τραμπ είναι απολύτως ικανός να έχει οργανώσει μια ψεύτικη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του για να εξαπατήσει το αμερικανικό κοινό», ανάρτηση την οποία ο Άλεν αναδημοσίευσε.

Τον Φεβρουάριο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, φαίνεται πως δημιούργησε λογαριασμό στο Bluesky, όπου δημοσίευε συχνά επικριτικά σχόλια για τις πολιτικές της κυβέρνησης, εκφράζοντας απογοήτευση που ισχυρότερα πρόσωπα δεν αναλάμβαναν δράση εναντίον του προέδρου.

«Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι ο Τραμπ είναι ένας απαίσιος άνθρωπος σε πολλά επίπεδα και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα», έγραψε ο λογαριασμός «coldforce» τον Απρίλιο του 2025.

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αρχές εξετάζουν αν ο Άλεν είχε οποιαδήποτε σύνδεση με αριστερές οργανώσεις, αν και δεν ρωτήθηκε ειδικά για τις αναρτήσεις.

«Όταν επαναφέρεις έναν προδότη στην εξουσία»

Ορισμένες από τις δημοσιεύσεις του προέτρεπαν επίσης στην κατοχή και αγορά όπλων. «Η καλύτερη στιγμή να αγοράσεις όπλο ήταν πριν από λίγες ημέρες. Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι σήμερα», ανέφερε ανάρτηση του Δεκεμβρίου 2025.

Τον περασμένο μήνα, ο ίδιος χαρακτήρισε τον Τραμπ «προδότη» των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφοντας ότι «όταν επαναφέρεις έναν προδότη στην εξουσία, ακολουθεί προδοσία - δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσσεται ο κόσμος που οι ΗΠΑ διαλύονται από μέσα».

Παρά την εικόνα που προκύπτει από τις διαδικτυακές του αναρτήσεις, άνθρωποι που τον γνώριζαν στην καθημερινότητά του δήλωσαν σοκαρισμένοι. Ο Άλεν εργαζόταν ως μερικής απασχόλησης εκπαιδευτικός σε προάστιο του Λος Άντζελες. Ο ιδρυτής της εθελοντικής ομάδας Asian American Civic Trust, της οποίας μέλη είναι μαθητές που δίδασκε ο Άλεν, ανέφερε πως όσοι τον γνώριζαν δυσκολεύονται να πιστέψουν τη σύλληψή του, περιγράφοντάς τον ως ευφυή και ήρεμο άνθρωπο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μετά τη σύλληψή του ο Άλεν άσκησε το δικαίωμα σιωπής. Στο δικαστήριο παρέμεινε ανέκφραστος, απαντώντας καθαρά στις ερωτήσεις του δικαστή.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν με λεπτομέρεια πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα το βράδυ της επίθεσης, κατά το οποίο ο Άλεν φέρεται να παραβίασε φραγμό ασφαλείας και να επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο. Όπως δήλωσαν εισαγγελικοί αξιωματούχοι, αναμένονται επιπλέον κατηγορίες, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πόσους πυροβολισμούς έριξε ή αν μία από τις σφαίρες του χτύπησε το αλεξίσφαιρο γιλέκο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας. Οι βαλλιστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στις λεπτομέρειες της επίθεσης.

Ο Άλεν αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο την Πέμπτη για την ακρόαση σχετικά με την προσωρινή κράτησή του.

Με πληροφορίες από CNN