Τραγωδία στην Αίγυπτο: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες μετά από φωτιά σε εκκλησία

Τουλάχιστον 35 νεκροί και 45 τραυματίες μετά από φωτιά σε εκκλησία στην πόλη Γκίζα της Αιγύπτου, όπως επεσήμαναν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters. Άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των θανόντων σε 41.

Η φωτιά ξέσπασε την ώρα που 5.000 προσκυνητές είχαν συγκεντρωθεί στον ναό Al-Munira για τη λειτουργία.

#BREAKING 35 killed, 45 injured in a fire inside a church in Giza region, Egypt pic.twitter.com/zTm1UKLx9W

Οι φλόγες έκλεισαν στην είσοδο της εκκλησίας και στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν πολλοί παρευρισκόμενοι. Οι πηγές επεσήμαναν πως οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι παιδιά.

#BREAKING : 45 dead, dozens injured in Abu Sefein Church fire in #Giza , Egypt. ‐ AFP pic.twitter.com/NdL7BpC6nw

Οι πρώτες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

🔴📸 #Egypt: 35 killed, 45 injured in #Giza church fire.



Electrical fire broke out as 5,000 worshippers gathered for mass at the Abu Sifin church.

📸 pic.twitter.com/PWmC7mu5Ic