Τουρκία: «Ελληνικά τεθωρακισμένα αποβιβάζονται σε Λέσβο και Σάμο»- Παραθέτει εικόνες από drone

Με εικόνες από drone που φέρεται να απεικονίζουν ελληνική απόβαση τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο, η Τουρκία πυροδοτεί την ένταση, επιχειρώντας να δείξει ότι η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Το πρακτορείο Anadolu σε ανάρτησή του κάνει λόγο για «Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταγράφουν εικόνες ενόπλων οχημάτων τα οποία στέλνει η Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου με μη στρατιωτικό καθεστώς κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου» παραθέτοντας και σχετικές, κατά την Άγκυρα, εικόνες από drone.

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι 23 τεθωρακισμένα οχήματα αποβιβάστηκαν στη Λέσβο και 18 στη Σάμο σύμφωνα με το ΣΚΑΪ.

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I