Τηλεφώνημα του αρχηγού των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στον Αμερικανό αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Η εκτόξευση του πυραύλου Oreshnik παρουσιάστηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως άμεση απάντηση στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο που επιτρέπουν τη χρήση πυραύλων που έχουν προμηθεύσει για να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ωστόσο ρεπορτάζ από τους New York Times υποδηλώνει ότι μπορεί από τότε να υπήρξαν εξαιρετικά ασυνήθιστες προσπάθειες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αύξηση της έντασης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα Άμυνας και του στρατού που επικαλείται η εφημερίδα, ο Ρώσος στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ τηλεφώνησε στον κορυφαίο στρατιωτικό σύμβουλο του Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα και μίλησε για το πώς να διαχειριστούν τις ανησυχίες κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Γερμανία δεν αποκλείει αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία στην περίπτωση κατάπαυσης πυρός

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Πούτιν, το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Γκερασίμοφ είπε στον στρατηγό Τσαρλς Μπράουν, πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου, ότι η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik είχε σχεδιαστεί πολύ πριν η Ουάσιγκτον συμφωνήσει να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το αμερικανικό ATACMS για να χτυπήσει βαθύτερα στη Ρωσία.

Ο λοχαγός Τζέρελ Ντόρσεϊ, εκπρόσωπος του στρατηγού Μπράουν, είπε σε δήλωση μετά από ερώτηση σχετικά με την κλήση ότι «κατόπιν αιτήματος του στρατηγού Γκερασίμοφ, ο στρατηγός Μπράουν συμφώνησε να μην ανακοινώσει προληπτικά την κλήση». Πρόσθεσε ότι οι δύο άνδρες «συζήτησαν μια σειρά από παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας, για να συμπεριλάβουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία».

Η είδηση ​​προκάλεσε την περιέργεια μεταξύ των αναλυτών, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερης σημασίας. Ο Pavel Podvig, ειδικός στις ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις και ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας του ΟΗΕ για τον Αφοπλισμό, δήλωσε: «Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάλεσμα για αποκλιμάκωση;»

Το Institute for the Study of War εν τω μεταξύ, επεσήμανε ότι ο απολογισμός της κλήσης έδειξε ότι οι ισχυρισμοί του Ρώσου στρατηγού ήταν σε αντίθεση με την αφήγηση που προωθείται από τον Ρώσο πρόεδρο: «Η δήλωση του Γκερασίμοφ στον Μπράουν, αν είναι αληθής, υπονόμευσε άμεσα αυτή τη συνεχιζόμενη επιχείρηση ενημέρωσης, παραδεχόμενος ότι η εκτόξευση του Oreshnik δεν συνδέθηκε με ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία με όπλα που παρείχε η Δύση, όπως ισχυρίστηκε ρητά ο Πούτιν σε μια επείγουσα ομιλία αμέσως μετά το χτύπημα», είπε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς η Ουκρανία βίωσε τον χειρότερο μήνα της στο πεδίο της μάχης τα τελευταία δύο χρόνια