Θύμα εκβιασμού η Κέιτ Μίντλετον; Αποκάλυψε τον καρκίνο για να μη διαρρεύσει από τρίτους

Απειλές πως ο καρκίνος της Κέιτ Μίντλετον θα διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης, αν δεν ανακοινώσει η ίδια το πρόβλημα της υγείας της, δέχτηκε το παλάτι του Κένσινγκτον, υποστηρίζουν πηγές από τα βρετανικά ανάκτορα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail όταν στις 22 Μαρτίου η Κέιτ Μίντλετον θλιμμένη και φανερά συγκινημένη ανακοίνωσε σε ολόκληρο τον πλανήτη πως διαγνώστηκε με καρκίνο, δεν το έκανε επειδή ένιωσε πίεση από τις αχαλίνωτες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούσαν τους δύο τελευταίους μήνες για την υγεία της. Πηγή από τα βρετανικά ανάκτορα αποκάλυψε πως το παλάτι του Κένσινγκτον (επίσημη κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας) δέχτηκε απειλές από άτομο που γνώριζε την αλήθεια και δεν είχε άλλη επιλογή παρά να βιαστεί η μέλλουσα βασίλισσα και να κάνει η ίδια την αποκάλυψη για την υγεία της.

