Βίντεο: Η Κέιτ Μίντλετον ανακοινώνει φορτισμένη ότι έχει καρκίνο

Στις αρχές Φεβρουαρίου ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο και περίπου ενάμιση μήνα μετά η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε και εκείνη ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

Σε ένα συγκινητικό βίντεο, από τον κήπο του κάστρου Ουίνδσορ, η συναισθηματικά φορτισμένη 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, κάθεται σε ένα παγκάκι, ενώ γύρω της το τοπίο κάθε άλλο παρά λυπημένο είναι και αποκαλύπτει στο κοινό πως έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία.

Η Κέιτ είναι λυπημένη και χλωμή και αφού ευχαριστεί όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης αποκαλύπτει ότι: «πήρε χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λουί, ενώ απευθυνόμενη στον κόσμο τους ζητά ιδιωτικότητα: «Ελπίζουμε ότι θα καταλάβετε ότι, ως οικογένεια, χρειαζόμαστε τώρα λίγο χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα, ενώ ολοκληρώνω τη θεραπεία μου»

Η δήλωση της πριγκίπισσας εξηγεί ότι όταν υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο, δεν ήταν γνωστό ότι υπήρχε καρκίνος. «Ωστόσο, οι εξετάσεις μετά την επέμβαση διαπίστωσαν ότι υπήρχε καρκίνος. Ως εκ τούτου, η ιατρική μου ομάδα συνέστησε να υποβληθώ σε προληπτική χημειοθεραπεία και τώρα βρίσκομαι στα πρώτα στάδια αυτής της θεραπείας», δήλωσε η πριγκίπισσα.

«Ο Ουίλιαμ και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για το καλό της νεαρής μας οικογένειας», είπε.

Λεπτομέρειες για τον καρκίνο δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά το Παλάτι του Κένσινγκτον δηλώνει ότι είναι βέβαιη ότι η πριγκίπισσα θα αναρρώσει πλήρως. Το παλάτι του Κένσινγκτον δήλωσε ότι το βίντεο της πριγκίπισσας γυρίστηκε την Τετάρτη από το BBC Studios, τον βραχίονα παραγωγής του BBC.

«Ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω προσωπικά για όλα τα υπέροχα μηνύματα υποστήριξης και για την κατανόησή σας όσο αναρρώνω από την εγχείρηση.

Ήταν ένα απίστευτα δύσκολο δίμηνο για ολόκληρη την οικογένειά μας, αλλά είχα μια φανταστική ιατρική ομάδα που με φρόντισε πολύ καλά, για την οποία είμαι τόσο ευγνώμων. Τον Ιανουάριο, υποβλήθηκα σε μεγάλη εγχείρηση στην κοιλιά στο Λονδίνο και τότε θεωρήθηκε ότι η κατάστασή μου δεν ήταν καρκινική. Η επέμβαση ήταν επιτυχής. Ωστόσο, οι εξετάσεις μετά την επέμβαση διαπίστωσαν ότι υπήρχε καρκίνος. Ως εκ τούτου, η ιατρική μου ομάδα μου συνέστησε να υποβληθώ σε προληπτική χημειοθεραπεία και τώρα βρίσκομαι στα πρώτα στάδια αυτής της θεραπείας.

Αυτό φυσικά ήταν ένα τεράστιο σοκ και ο William και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για το καλό της νεαρής μας οικογένειας. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό πήρε χρόνο. Μου πήρε χρόνο για να αναρρώσω από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να ξεκινήσω τη θεραπεία μου. Αλλά, το πιο σημαντικό, μας πήρε χρόνο για να εξηγήσουμε τα πάντα στον George, τη Charlotte και τον Louis με τρόπο που να είναι κατάλληλος για αυτούς και να τους καθησυχάσουμε ότι θα γίνω καλά.

Όπως τους έχω πει- είμαι καλά και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα, εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ- στο μυαλό, το σώμα και το πνεύμα μου. Το να έχω τον Γουίλιαμ στο πλευρό μου είναι επίσης μια μεγάλη πηγή παρηγοριάς και καθησυχασμού. Όπως και η αγάπη, η υποστήριξη και η καλοσύνη που μου έχουν δείξει τόσοι πολλοί από εσάς. Σημαίνει τόσα πολλά και για τους δυο μας.

Ελπίζουμε ότι θα καταλάβετε ότι, ως οικογένεια, χρειαζόμαστε τώρα λίγο χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα ενώ ολοκληρώνω τη θεραπεία μου. Η δουλειά μου πάντα μου έδινε μια βαθιά αίσθηση χαράς και ανυπομονώ να επιστρέψω όταν θα είμαι σε θέση, αλλά προς το παρόν πρέπει να επικεντρωθώ στην πλήρη ανάρρωσή μου. Αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι επίσης όλους εκείνους των οποίων οι ζωές έχουν επηρεαστεί από τον καρκίνο. Για όλους όσοι αντιμετωπίζουν αυτή την ασθένεια, σε οποιαδήποτε μορφή, σας παρακαλώ να μην χάνουν την πίστη ή την ελπίδα. Δεν είστε μόνοι».

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK